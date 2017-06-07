|
Новая Lada Vesta на одной заправке метана проезжает до 1100 км
Российский производитель приступил к производству битопливной модификации седана Lada Vesta с газобаллонной установкой, рассчитанной на использование сжатого природного газа и бензина.
Металлокомпозитный газовый баллон емкостью 90 л у Vesta CNG установлен в багажнике (его объем равен 480 л) за спинкой заднего сиденья и рассчитан на 18 кубометров газа. Встроенный предохранитель и скоростной клапан, уверяют вазовские разработчики, исключают возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.
Заявленный запас хода у полностью заправленной машины — более 1000 км. Когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.
Первые экземпляры Vesta CNG в ближайшее время отправятся для тестирования к корпоративным клиентам. Позже битопливная Vesta должна поступить и в свободную продажу, но ее стоимость пока неизвестна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под капотом Lada Vesta прописался битоплливный двигатель, который работает на бензине и метане. Запас хода такой машины составляет 1100 км.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии