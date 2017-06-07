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Новая Lada Vesta на одной заправке метана проезжает до 1100 км

08.06.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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Российский производитель приступил к производству битопливной модификации седана Lada Vesta с газобаллонной установкой, рассчитанной на использование сжатого природного газа и бензина.


Металлокомпозитный газовый баллон емкостью 90 л у Vesta CNG установлен в багажнике (его объем равен 480 л) за спинкой заднего сиденья и рассчитан на 18 кубометров газа. Встроенный предохранитель и скоростной клапан, уверяют вазовские разработчики, исключают возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.


Заявленный запас хода у полностью заправленной машины — более 1000 км. Когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.


Первые экземпляры Vesta CNG в ближайшее время отправятся для тестирования к корпоративным клиентам. Позже битопливная Vesta должна поступить и в свободную продажу, но ее стоимость пока неизвестна.

 
 
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Под капотом Lada Vesta прописался битоплливный двигатель, который работает на бензине и метане. Запас хода такой машины составляет 1100 км.

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