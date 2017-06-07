Часы Путина выставлены на продажу за 1 млн долларов





Организатор аукциона Antiquorum подтвердил, что часы были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».

Как сообщила русской службе ВВС компания Monaco Legends, которая проводит аукцион Antiquorum, выставленные на продажу и привлекшие внимание журналистов часы Patek Philippe Triple Complication были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».

Ранее сайт онлайн-магазина по продаже часов премиум-класса Hodinkee обратил внимание на лот аукционного дома Antiquorum.

На фотографии на сайте указана документация с именем владельца - Mr Vladimir Vladimirovic Putin. Авторы сайта предположили, что часы стоимостью порядка 1 млн долларов принадлежат президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о продаже «часов Путина» фейком.

Указанные часы действительно принадлежат человеку по имени Владимир Владимирович Путин, подчеркнули Monaco Legends в ответе на запрос ВВС. Дополнительной информации, позволяющей идентифицировать покупателя более точно, в гарантийном талоне не указано.

«В 99,9% случаев в гарантийном паспорте Pathek Philippe указано имя фактического покупателя часов и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека», - сообщили в аукционном доме Monaco Legends.

«Такими являются случаи, когда часы приобретаются в подарок. Но у официального дистрибьютора должны быть необходимые подтверждения того, что именно указываемой персоне часы будут переданы в качестве подарка», - отмечает аукционный дом.





Таким образом, если компания Pathek Philippe или дистрибьютор компании указали в гарантийном паспорте в качестве владельца Владимира Владимировича Путина, то они имели все необходимые подтверждения и документы, чтобы поступить таким образом, подчеркнули в компании.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication - очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями, объяснили в Monaco Legends. Эти часы могут быть приобретены лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов.

Правом заполнять гарантийный паспорт обладают лишь официальные дилеры компании Pathek Philippe. Дилером этих часов, согласно гарантийной документации, был лондонский магазин Watches of Switzerland.

Модель Pathek Philippe 52008P имеет платиновый корпус, вечный календарь и золотой циферблат. Согласно оценке Monaco Legends, стоимость этих часов колеблется от 900 тысяч до 1,5 млн евро. Этот лот будет предложен на торги на следующем аукционе, который намечен на 19 июля.

Журналисты неоднократно обращали внимание на часы, которые носит российский президент, и отмечали, что среди его любимых марок, видимо, есть Patek Philippe, однако конкретно модель Triple Complication на его руке не видели. Самые дорогие из часов, замеченных журналистами у Путина, оценивались в 500 тысяч евро.