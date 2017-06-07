Орда - об изменении условий труда на предприятиях: минский завод сокращал рабочий день до 48 минут

В Беларуси надо четко оговорить, что такое существенное изменение условий труда, не приняв которое человек может расстаться с работодателем без выплаты пособия, считает председатель федерации профсоюзов Михаил Орда. «Из-за размытости формулировок работодатели порой, мягко говоря, безобразничают», — сказал профсоюзный лидер в интервью «СБ. Беларусь сегодня».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Приведу пример. В прошлом году на одном минском заводе 110 работникам вместо сокращения установили продолжительность рабочего дня 48 минут. С 8.00 до 8.48. Соответственно, и зарплата копейки. Таким образом человека толкают к увольнению по собственному желанию без всяких выплат. Подобным комбинациям надо ставить заслон, — рассказал Михаил Орда.

Председатель федерации профсоюзов примел и другой пример.

— Руководство одного из строительных предприятий Бреста сообщило 27 своим работникам о сокращении. Но впоследствии передумало и решило предложить существенное изменение условий труда. Не нравится — семь дней, и до свидания. С помощью отраслевого профсоюза удалось добиться судебного решения в пользу работников. Они были сокращены с выплатой предусмотренного пособия, — сказал Михаил Орда. — Мы не должны позволить создать систему, при которой легко разобраться с человеком. Ведь за каждым семья, дети. Это нужно видеть и понимать.

По его мнению, в Беларуси нужно корректировать и сроки уведомления работника о существенном изменении условий труда.

— Да, есть экстренные ситуации. Завалило предприятие снегом. Надо мобилизовать всех и отправить на не предусмотренную контрактом работу. Или требуется срочная остановка печи в литейном цехе и перевод персонала на другие участки. Здесь нужен короткий срок. Во всех остальных случаях — месяц. Надо дать человеку достаточное время на раздумья или на поиск нового места. По всем этим нюансам нужны исчерпывающие нормативные пояснения, — считает глава ФПБ.

Михаил Орда также затронул тему контрактной формы найма работников. По его мнению, контрактная форма в отличие от бессрочных трудовых договоров более прогрессивная.

— Но есть нюансы, и она требует усовершенствования для того, чтобы человек не попадал в полнейшую зависимость от работодателя. Надо сделать так, чтобы при сложной экономической ситуации руководитель не имел возможности решать проблемы за счет работника. Вот в чем главный смысл. Скажем, надо снизить издержки, сократил персонал — и готово. Ведь сегодня во многих случаях контракты заключаются на год. Вышел срок — нет проблем. Мы считаем, этот момент надо отрегулировать. Дать людям больше гарантий стабильности. Если человек отработал год без претензий и замечаний, следующий контракт должен быть не менее чем на три года, — сказал Михаил Орда.

Ранее Михаил Орда на международном форуме «Профсоюзы и будущее сферы труда» рассказал , что один из самых глобальных вызовов будущего сферы труда — кардинальное изменение форм занятости и, как следствие, обострение вопросов защиты интересов работника в условиях нетипичной занятости. «В настоящее время эти процессы получают все более широкое распространение во многих странах. И для Беларуси этот вопрос также приобретает все большую актуальность. Особенно учитывая активное развитие IT-сектора. Причин появления и развития гибких форм занятости множество. Это развитие информационных технологий, технического прогресса, развитие средств связи, в том числе интернета.»