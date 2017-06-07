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птенец пролежал в янтаре 99 миллионов лет

08.06.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Останки детеныша птицы были обнаружены в образце янтаря возрастов 99 миллионов лет. Научная работа об этом опубликована в журнале Gondwana Research, кратко о находке сообщает National Geographic.


Птенец в представлении художника. Изображение: Chung-Tat Cheung

Птенца обнаружили в Бирманских янтарных месторождениях в северной части Мьянмы в 2014 году. Сначала исследователи заметили только лапы, однако компьютерная томография показала, что их находка оказалась гораздо больше.

В образце длиной 9 сантиметров сохранилась половина тела, включая голову, крылья, кожу, перья и когтистую лапу, хорошо заметную невооруженным глазом. Цвет перьев варьируется от белого и коричневого до темно-серого. Птенцу дали прозвище Белоне — это бирманское название малого полевого жаворонка.


Фото: Ming Bai, Chinese Academy of Sciences

Фото: Ming Bai, Chinese Academy of Sciences

Фото: Ming Bai, Chinese Academy of Sciences

Фото: Ming Bai, Chinese Academy of Sciences

Птенец относился к группе птиц под названием энанциорнисовые (Enantiornithes). Она доминировала в меловом периоде, однако вымерла вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.

Исследователи установили, что птенец прожил считанные дни после рождения, а после оказался покрыт липкой смолой и буквально застыл во времени. Судя по структуре перьев, летать он уже умел.

 
 
Ссылка на источник 21
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Птенец прожил считанные дни после рождения, а после оказался покрыт липкой смолой и буквально застыл во времени.

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