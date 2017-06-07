За 2016 год объем утечки конфиденциальной информации в России вырос в 100 раз





Доля утечек платежной информации в России в 2,6 раза ниже, чем в остальном мире. Каждый десятый «слив» данных произошел из компаний, работающих в сегменте малого бизнеса.

В России в 2016 году было зафиксировано 213 случаев утечки информации, в результате чего было скомпрометировано 128 млн записей конфиденциальных данных, в том числе относящихся к банковским картам и счетам, а также другая критическая информация. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежегодное исследование группы компаний InfoWatch, специализирующейся на корпоративной информационной безопасности. Исследование проводилось на основе собственной базы аналитического центра InfoWatch, состоящей из анализа публичных сообщений об утечках.

По сравнению с 2015 годом число утечек увеличилось на 89%, а объем скомпрометированных данных вырос более чем в 100 раз.

Аналогичное исследование, посвященное общемировой ситуации, группа публиковала в марте. По числу утечек Россия оказалась на втором месте в мире с долей 14% от общего количества утечек в 2016 году. При этом доля утечек платежной информации в России оказалась ниже, чем в остальном мире, выяснили специалисты InfoWatch: 2,8 против 7,3%. Тогда как на компрометацию коммерческой тайны и ноу-хау пришлось 12,3 против 5,4% в мире.

В InfoWatch объясняют это тем, что в российских финансовых учреждениях уделяется достаточное внимание информационной безопасности, тогда как в промышленных компаниях, где ценным активом является именно коммерческая тайна, пока еще нет.

Для России характерна более высокая по сравнению с остальным миром доля «квалифицированных» утечек данных — случаев, когда злоумышленник осознанно использует украденную им информацию в целях личной выгоды или получает доступ к не предназначенным ему данным. В России этот показатель составляет 25,8%, в мире — 17,3%. По мнению InfoWatch, причиной этому служит низкий уровень культуры информационной безопасности: сотрудники зачастую «забывают», что результат их труда принадлежит работодателю. Еще одна проблема связана с тем, что в России люди, имеющие доступ к закрытым данным, «зачастую, без всяких сомнений, используют свое служебное положение в личных целях», говорится в исследовании.

Основными каналами утечек в 2016 году стала сеть (браузер) и бумажная документация — на них приходится 64 и 26% случаев соответственно. Примечательно, что в России до сих пор актуальны сценарии утечек, при которых используются бумажные носители информации, среди них случаи, когда различные организации вывешивают на подъездах домов списки должников с их персональными данными или банки и страховые компании неправильно утилизируют копии паспортов.

По числу утечек данных в России лидируют госорганы (21,6%), высокотехнологичные компании (14,65%), образовательные учреждения (13,6%) и банки (11,75%). В мире лидерство принадлежит медучреждениям - более 25% случаев. Специалисты InfoWatch связывают это с относительной доступностью этих данных и их привлекательностью для злоумышленников.





Каждая десятый «слив» данных в России произошел из компаний, работающих в сегменте малого бизнеса. Среди причин — недофинансирование, низкий уровень культуры обращения с информацией ограниченного доступа, недостаточный контроль персонала, считают специалисты InfoWatch.

Две трети утечек в России происходит по вине сотрудников организации, которые имеют доступ к конфиденциальным данным, зафиксировали эксперты InfoWatch. В 2015 году на долю сотрудников организаций пришлось 84% утечек, в 2016 году - уже 65%. По миру аналогичный показатель равен 52 и 34% соответственно, отмечается в исследовании.

В 2016 году компания SearchInform, которая также специализируется на защите бизнеса от утечек информации, провела анонимный опрос среди 3057 специалистов и экспертов по информационной безопасности из 23 городов России и зафиксировала, что 49% респондентов столкнулись с утечками информации. При этом 34% респондентов отметили, что в их компании нет специализированного программного обеспечения для защиты данных, то есть попросту невозможно отследить попытки кражи информации, сообщил ведущий аналитик SearchInform Алексей Парфентьев. «Та часть утечек, которая сегодня становится известна широкой общественности через СМИ, соцсети и форумы, — это лишь вершина айсберга. Реальная ситуация намного хуже», - отметил он.

При этом эксперт согласился с утверждением InfoWatch, что большая часть инцидентов обусловлена действиями изнутри, а не внешним вмешательством.

Менеджер по развитию бизнеса Solar Security Василий Лукиных предположил, что рост объема утечек в России в 100 раз можно объяснить тем, что в 2016 году СМИ просто уделяли большее внимание этой проблеме в связи с ситуацией в мире.

В свою очередь, менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Кирилл Керценбаум отметил, что за последние годы в России наблюдается стабильный рост именно зарегистрированных случаев утечек информации. «Это связано как с ужесточением законодательства и ответственности за утечки персональных данных, которые крадут чаще всего, так и с ростом автоматизации бизнес-процессов компаний, из-за чего данные легче украсть или (намеренно или ненамеренно) разгласить», — рассказал Керценбаум. При этом в «Лаборатории Касперского» считают, что фактическое число утечек информации в России сокращается в последние годы.

InfoWatch в своем отчете не приводит оценку общего ущерба от утечек, лишь некоторые примеры. Так, ущерб, причиненный производителю искусственных сапфиров «Монокристалл» от передачи конкурентам сведений, составляющих коммерческую тайну, оценивается в сумму не менее 14 млн рублей. Еще один пример, когда сотрудник одного из банков, используя персональные данные клиента, оформил на его имя и без его ведома целевой потребительский кредит и потратил его на покупки меховых изделий на сумму около 130 тыс. рублей.

При этом эксперты сходятся в невозможности оценить общий ущерб от утечек. По словам Керценбаума, только на ликвидацию одного инцидента по информационной безопасности компания сектора среднего и малого бизнеса тратит в среднем 1,6 млн рублей, крупные предприятия — 20 млн рублей. «Средний ущерб зависит от действующего законодательства в области защиты данных. Такие параметры, как простои в работе персонала, снижение производительности, репутационные потери и утрата активов (включая объекты интеллектуальной собственности), практически не поддаются исчислению», -пояснил менеджер по группе продуктов ESET в России Сергей Кузнецов.

Исследовательская компания Ponemon Institute, специализирующаяся на кибербезопасности, оценивает средний объем потерь компаний по миру от утечек в 4 млн долларов за один инцидент, а утечка каждой украденной учетной записи обходится в среднем от 158 долларов (в здравоохранении — до 355 долларов).

Не все согласны с данными InfoWatch. Независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий указывает на несовершенство методики проведения исследования. «По сути, мы имеем дело с неаудируемой отчетностью, которой можно верить или не верить «на слово». Число утечек в России стало больше потому, что стали хуже обстоять дела с безопасностью? Или потому, что авторы стали анализировать больше источников данных? Или потому, что жертвы стали чаще сообщать об утечках? Без ответа на эти вопросы строить какие-то выводы невозможно», — указал Лукацкий.

В методологии исследования InfoWatch оговаривается, что оно охватывает не более 1% случаев предполагаемого совокупного количества утечек. Однако в компании считают, что подобраны случаи утечек, которые делают репрезентативную выборку и позволяют судить о количестве и типах утечек в целом.

Число случаев компрометации данных действительно сложно оценить, отмечает Алексей Парфентьев из SearchInform. «Огромное количество утечек информации скрывается, отрицается и опровергается. По результатам нашего опроса, 82% респондентов заявили, что компания скрывает утечки информации, если они происходят из-за репутационных рисков, штрафов, возможных компенсаций по судебным искам от клиентов и т.д.», — рассказал он.