Буффон - без альтернативы. Футболист, тренер и комментаторы составили сборные лучших игроков ЛЧ

Тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук, полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес, а также комментаторы «Беларусь-5» Павел Баранов и Николай Ходасевич составили символические сборные из лучших игроков нынешнего сезона Лиги чемпионов. Отметим, что все они в качестве вратаря выбрали Джанлуиджи Буффона.



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Новоиспеченный коуч «воронов» Алексей Кучук предлагает схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Отметим, что сами «Крумкачы» в последних играх чемпионата Беларуси используют похожую модель игры. В центре полузащиты связка Каземиро-Алонсо, а в атаке компанию Месси и Роналду составил юный бомбардир «Монако» Килиан Мбаппе.



Аргентинский полузащитник брестского "Динамо" Леандро Торрес предпочитает классическую схему игры. Стенообразному дуэту Рамос-Бонуччи по краям помогают бразильские латерали Марсело и Дани Алвес. В атаке с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой располагается страйкер «Ювентуса» Гонсало Игуаин.



Известный комментатор Павел Баранов, работавший на финальном поединке, предпочитает надежную оборону с пасующими защитниками и подвижным центром поля. Месси и Роналду располагаются чуть ниже главного забивалы Серхио Агуэро, а за креатив на фланге отвечает бельгиец Дрис Мертенс.



Ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич любит уверенную игру в средней линии и кураж в штрафной соперника. Помогать крайним нападающим Роналду и Неймару будут француз из "Монако" Сидибе и бразилец "Ювентуса" Алвес, а главным креативщиком видится аргентинец Лионель Месси.





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