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Буффон - без альтернативы. Футболист, тренер и комментаторы составили сборные лучших игроков ЛЧ
Тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук, полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес, а также комментаторы «Беларусь-5» Павел Баранов и Николай Ходасевич составили символические сборные из лучших игроков нынешнего сезона Лиги чемпионов. Отметим, что все они в качестве вратаря выбрали Джанлуиджи Буффона.
Новоиспеченный коуч «воронов» Алексей Кучук предлагает схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Отметим, что сами «Крумкачы» в последних играх чемпионата Беларуси используют похожую модель игры. В центре полузащиты связка Каземиро-Алонсо, а в атаке компанию Месси и Роналду составил юный бомбардир «Монако» Килиан Мбаппе.
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Тренер "Крумкачоў" Алексей Кучук, полузащитник брестского "Динамо" Леандро Торрес, а также комментаторы "Беларусь-5" Павел Баранов и Николай Ходасевич составили...
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