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В четырех белорусских городах будут созданы хоккейные команды
С сезона-2018/2019 в чемпионате Беларуси по хоккею начнут выступать четыре новых команды.
Как сообщает
Сначала команды заявятся в Экстралигу-2, в которую также попадут четыре худшие команды по итогам следующего сезона Экстралиги. После этого между дивизионами будет проводиться ротация.
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С сезона-2018/2019 в чемпионате Беларуси по хоккею начнут выступать четыре новых команды.
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