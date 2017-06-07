В четырех белорусских городах будут созданы хоккейные команды

С сезона-2018/2019 в чемпионате Беларуси по хоккею начнут выступать четыре новых команды.



Фото: Могилевский облисполком

Как сообщает "Прессбол" , клубы будут созданы в Бобруйске, Пинске, Орше и Барановичах.

Сначала команды заявятся в Экстралигу-2, в которую также попадут четыре худшие команды по итогам следующего сезона Экстралиги. После этого между дивизионами будет проводиться ротация.