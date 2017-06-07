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Apple: апокалипсис – это мир без приложений

08.06.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Apple: апокалипсис – это мир без приложений

Компания Apple запустила в сеть вирусный рекламный видеоролик, цель которого – показать, каким же станет мир без приложений на смартфонах.

Во время презентации своих новых гаджетов компания Apple также представила рекламный ролик, в котором был показан мир без приложений на смартфонах, сообщает БЕЛТА.

По сюжету в компанию приходит новый сотрудник, который случайно выдергивает шнур электропитания. Из-за этого отключаются все серверы, что приводит к исчезновению приложений на телефонах от Apple. Тогда начинается настоящий апокалипсис: происходят аварии, люди теряют близких и многое другое. Ролик на YouTube собрал уже более полутора миллиона просмотров.

 
 
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Компания Apple запустила в сеть вирусный рекламный видеоролик, цель которого – показать, каким же станет мир без приложений на смартфонах.

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