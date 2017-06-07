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Шапиро о новых заместителях: все они достойные люди в хоккее

08.06.2017 10:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне, 7 мая, на внеочередной конференции Белорусской федерации хоккея избрание новых заместителей Семена Шапиро прошло единогласно. Заместителями стали председатель правления хоккейного клуба "Неман" Анатолий Варивончик, директор детской хоккейной школы "Динамо" Дмитрий Басков и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров.

"Все они достойные люди в нашей стране, известные в хоккейной общественности. Поэтому не думаю, что для кого-то тут откровения и новости прозвучали. От меня сегодня требуется создать систему. Хотя отмечу, она уже была. Это не открытие делаю. Наша задача — ее подкорректировать, совершенствовать", — сказал Шапиро.

По словам председателя федерации, каждый из вновь избранных заместителей будет отвечать за свое направление. "Вероятно, в хоккее появились какие-то новые направления, и за каждым участком будет закреплен человек", — подчеркнул Шапиро.

Сергей Гончаров и Анатолий Варивончик были избраны на должности заместителей федерации повторно. Новым заместителем председателя Белорусской федерации хоккея стал Дмитрий Басков. Его основная сфера ответственности и одна из главных задач федерации — подготовка резерва и развитие детского хоккея, в первую очередь в регионах.

Если говорить о массовости в хоккее, то она есть, безусловно, но в большей степени она находится в Минске, отметил Басков после своего назначения.

"В Минске больше и возможностей у родителей, больше и детей занимается. Для сравнения, в трех школах города Минска больше учащихся, чем в восьми школах Брестской области. Поэтому массовость надо поднимать, но это касается, прежде всего, регионов", — сказал Басков.

Как ранее сообщал Sputnik, Семен Шапиро был назначен на должность председателя Белорусской федерации хоккея 20 мая.

Комментарии Семена Шапиро и Дмитрия Баскова о новых задачах Белорусской федерации хоккея слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро прокомментировал назначение трех заместителей ФХРБ; один из них ― Дмитрий Басков ― назначен на должность...

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