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Филиппинские военные защищают свои броневики досками и картоном

08.06.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Портал Рopular Mechanics опубликовал фотографии броневиков GKN Simba, принадлежащих филиппинской армии, обшитых досками для защиты от РПГ.


Фото: militaryparitet.com

Эти броневики — британского производства. Они были созданы на основе опыта, полученного при эксплуатации бронеавтомобилей AT-105 Saxon, кстати, принятых на вооружение украинской армией.


Фото: militaryparitet.com

GKN Simba весит 11 тонн, защищен легкой противопульной броней и может вооружаться пулеметами и 40-мм гранатометами. Двигатель мощностью 210 л.с. позволяет броневику разгоняться до 100 км/ч.


Фото: militaryparitet.com

Машина защищена 8-мм броней, которой явно недостаточно для противостояния боевикам ИГИЛ, вооруженным гранатометами. Поэтому филиппинские военные усиливали броню, как могли. В ход пошли деревянные ящики из-под снарядов, доски и даже картон.


Фото: vk.com/panzerblog

На одной из фотографий виден след попадания реактивной гранаты в картонную защиту. Судя по тому, что броневик остался на ходу, импровизированная броня не подвела.

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GKN Simba весит 11 тонн, защищен легкой противопульной броней и может вооружаться пулеметами и 40-мм гранатометами.

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