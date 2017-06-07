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Филиппинские военные защищают свои броневики досками и картоном
Портал Рopular Mechanics
Эти броневики — британского производства. Они были созданы на основе опыта, полученного при эксплуатации бронеавтомобилей AT-105 Saxon, кстати,
GKN Simba весит 11 тонн, защищен легкой противопульной броней и может вооружаться пулеметами и 40-мм гранатометами. Двигатель мощностью 210 л.с. позволяет броневику разгоняться до 100 км/ч.
Машина защищена 8-мм броней, которой явно недостаточно для противостояния боевикам ИГИЛ, вооруженным гранатометами. Поэтому филиппинские военные усиливали броню, как могли. В ход пошли деревянные ящики из-под снарядов, доски и даже картон.
На одной из фотографий виден след попадания реактивной гранаты в картонную защиту. Судя по тому, что броневик остался на ходу, импровизированная броня не подвела.
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GKN Simba весит 11 тонн, защищен легкой противопульной броней и может вооружаться пулеметами и 40-мм гранатометами.
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