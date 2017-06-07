Под Гродно Citroen вылетел в кювет и несколько раз перевернулся

Citroen под Гродно вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла на ровном и прямом участке дороги между деревнями Ратичи и Гиновичи в Гродненском районе. Автомобилем управлял 38-летний житель Орши.

«Машина получила серьезные повреждения. Водитель не пострадал. А вот пассажир, 38-летний житель Витебска, госпитализирован: у него открытый перелом голени», — рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.