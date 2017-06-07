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Под Гродно Citroen вылетел в кювет и несколько раз перевернулся
Citroen под Гродно вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Об этом
Авария произошла на ровном и прямом участке дороги между деревнями Ратичи и Гиновичи в Гродненском районе. Автомобилем управлял 38-летний житель Орши.
«Машина получила серьезные повреждения. Водитель не пострадал. А вот пассажир, 38-летний житель Витебска, госпитализирован: у него открытый перелом голени», — рассказали в ГАИ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.
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