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Под Гродно Citroen вылетел в кювет и несколько раз перевернулся

08.06.2017 11:04 — Разное | Tut.by  
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Citroen под Гродно вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла на ровном и прямом участке дороги между деревнями Ратичи и Гиновичи в Гродненском районе. Автомобилем управлял 38-летний житель Орши.

«Машина получила серьезные повреждения. Водитель не пострадал. А вот пассажир, 38-летний житель Витебска, госпитализирован: у него открытый перелом голени», — рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.

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