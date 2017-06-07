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Орда: трудовые соревнования «нужно возвращать как систему»
08.06.2017 11:12 — Разное | Ежедневник
Цель возрождения такой системы, по мнению председателя Федерации профсоюзов, «поднять престиж труда, роль человека труда».
Михаил Орда отметил, что местами в стране трудовые соревнования остались. «Там, где еще работают, как их называют, красные директора, это есть. И эти островки надо не только не утерять, но и постараться их опыт распространить, - сказал он. - Я езжу по предприятиям и вижу, что там, где не уделяется должного внимания человеческому фактору, где нет системы поощрений, там и результат всегда ниже. Просто настроение людей прохладное, нет производственной связки, духа коллектива, когда каждый переживает за предприятие, как за свое», цитирует
При этом важно, чтобы человек понимал, что результаты его труда заметны и ценятся. «Чтобы он видел это на примере уважаемых, почитаемых коллег, у которых и зарплата повыше, и перспективы карьерного роста яснее. За такими людьми будут тянуться, - добавил Михаил Орда. - У нас же сегодня как-то все подравнялось. Работаешь хорошо или слабее - результат порой один. Например, выходят на заслуженный отдых и получают пенсию одинаковую и тот, кто всю жизнь у шлагбаума простоял, поднимая и опуская его, и тот, кто трудился мастером цеха и отвечал на своем участке за все».
По мнению председателя ФПБ, система должна быть выстроена таким образом, чтобы человек сам был заинтересован в своем развитии, профессиональном росте. «Надо дать ему все возможности для самосовершенствования. Тогда и предприятия с точки зрения экономики будут более устойчивыми. А специалист, если даже попал в безработные, но у него достаточно высокая квалификация, быстро найдет себе новое место. Его найдут. Потому что он будет конкурентен на рынке труда», - резюмировал он.
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Цель возрождения такой системы, по мнению председателя Федерации профсоюзов, «поднять престиж труда, роль человека труда».
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