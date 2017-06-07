Орда: трудовые соревнования «нужно возвращать как систему»





Цель возрождения такой системы, по мнению председателя Федерации профсоюзов, «поднять престиж труда, роль человека труда».

Михаил Орда отметил, что местами в стране трудовые соревнования остались. «Там, где еще работают, как их называют, красные директора, это есть. И эти островки надо не только не утерять, но и постараться их опыт распространить, - сказал он. - Я езжу по предприятиям и вижу, что там, где не уделяется должного внимания человеческому фактору, где нет системы поощрений, там и результат всегда ниже. Просто настроение людей прохладное, нет производственной связки, духа коллектива, когда каждый переживает за предприятие, как за свое», цитирует БЕЛТА .

При этом важно, чтобы человек понимал, что результаты его труда заметны и ценятся. «Чтобы он видел это на примере уважаемых, почитаемых коллег, у которых и зарплата повыше, и перспективы карьерного роста яснее. За такими людьми будут тянуться, - добавил Михаил Орда. - У нас же сегодня как-то все подравнялось. Работаешь хорошо или слабее - результат порой один. Например, выходят на заслуженный отдых и получают пенсию одинаковую и тот, кто всю жизнь у шлагбаума простоял, поднимая и опуская его, и тот, кто трудился мастером цеха и отвечал на своем участке за все».

По мнению председателя ФПБ, система должна быть выстроена таким образом, чтобы человек сам был заинтересован в своем развитии, профессиональном росте. «Надо дать ему все возможности для самосовершенствования. Тогда и предприятия с точки зрения экономики будут более устойчивыми. А специалист, если даже попал в безработные, но у него достаточно высокая квалификация, быстро найдет себе новое место. Его найдут. Потому что он будет конкурентен на рынке труда», - резюмировал он.