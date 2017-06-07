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Презентацию проекта застройки у Чижовского водохранилища перенесли: зал не вместил желающих
Презентация проекта застройки территории возле Чижовского водохранилища, назначенная на 7 июня, не состоялась. Актовый зал КУП «Зеленстрой Ленинского района» не смог вместить всех желающих, сообщает агенство «
Напомним, согласно
Посмотреть проект в полном размере можно
Желающих узнать о перспективах района было слишком много, поэтому презентацию проведут в другой день, в помещении побольше. О дате и времени администрация Ленинского района оповестит позже.
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Дату и время администрация Ленинского района назовет позже.
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