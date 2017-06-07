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Презентацию проекта застройки у Чижовского водохранилища перенесли: зал не вместил желающих

08.06.2017 11:31 — Разное | Tut.by  
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Презентация проекта застройки территории возле Чижовского водохранилища, назначенная на 7 июня, не состоялась. Актовый зал КУП «Зеленстрой Ленинского района» не смог вместить всех желающих, сообщает агенство «Минск-Новости».


На презентацию проекта пришло слишком много местных жителей
Фото: Минск-Новости

Напомним, согласно проекту, в границах ул. Малинина — ул. Крупской — ул. Ташкентская — ул. Голодеда — южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130ЛР, хотят снести частный сектор, облагородить парк, построить спортцентр.


Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Желающих узнать о перспективах района было слишком много, поэтому презентацию проведут в другой день, в помещении побольше. О дате и времени администрация Ленинского района оповестит позже.

 
Теги: Минск
 
 
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