Презентацию проекта застройки у Чижовского водохранилища перенесли: зал не вместил желающих

Презентация проекта застройки территории возле Чижовского водохранилища, назначенная на 7 июня, не состоялась. Актовый зал КУП «Зеленстрой Ленинского района» не смог вместить всех желающих, сообщает агенство « Минск-Новости ».



На презентацию проекта пришло слишком много местных жителей

Фото: Минск-Новости

Напомним, согласно проекту , в границах ул. Малинина — ул. Крупской — ул. Ташкентская — ул. Голодеда — южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130ЛР, хотят снести частный сектор, облагородить парк, построить спортцентр.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

Желающих узнать о перспективах района было слишком много, поэтому презентацию проведут в другой день, в помещении побольше. О дате и времени администрация Ленинского района оповестит позже.