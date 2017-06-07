Жители улицы Калинина собрали 250 подписей против высотки и паркинга во дворе

Жители домов на улице Калинина собрали подписи против уплотнения своего двора. Минчане не хотят, чтобы на месте зеленой зоны и заброшенного барака строили многоэтажку с двухуровневой автостоянкой.

Напомним, на месте барака № 21 в Калининградском переулке , который находится между улицами Коласа — Калинина — Чорного, собираются строить 12-этажку. Возводить новостройку будет УКС Миноблисполкома. Барак собираются снести с 2006 года. В 2012 году этот участок Мингорисполком выделил компании EPAM Systems, которая планировала построить здесь 12-этажный односекционный жилой дом для своих сотрудников. Обсуждение проекта тогда вызвало немало возмущения среди местных жителей — к уплотнению квартала они отнеслись настороженно. Дом EPAM так и не построил. И теперь новостройку, где квартиры будут, в основном, для нуждающихся, собирается строить Миноблисполком.



Барак № 21, который подлежит сносу

Жители улицы написали коллективное обращение в администрацию Первомайского района с требованием приостановить стройку и провести общественное обсуждение проекта.

Местных жителей возмущает, что строительство дома и паркинга заберет озелененную придомовую территорию дома № 23 по ул. Калинина, единственную небольшую детскую площадку, создаст постоянный трафик автотранспорта во дворе и ухудшит экологическую обстановку.



Проект дома

Фото: «Минск-Новости»

«Строительство дома и паркинга, по словам городских чиновников, ведутся согласно детальному плану (ПДП) квартала улиц Я. Коласа — Калинина — К. Чорного — Сурганова, утвержденному решением Мингорисполкома № 381 от 09.03.2006 года. Однако местным жителям не предоставили возможность ознакомиться с данным детальным планом. Кроме того, по нашей информации, в 2014 году УП „Минскградо“ провело корректировку этого детального плана, однако эта документация не проходила процедуру общественного обсуждения. Проектные решения, заложенные в 2006 году в детальный план, могли перестать быть актуальными, в связи с корректировкой Генерального плана Минска в 2010 и 2015 гг., не соответствовать его основным положения и регламентам», — говорит представитель кампании «Генплан — для минчан!», Денис Кобрусев. — Фактически, права местных жителей, гарантированные законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», были ущемлены, в частности не реализовано право на благоприятную среду обитания при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии среды обитания и ее предполагаемых изменениях, также право на участие в градостроительном планировании развития территорий".



Жители улицы собрали 250 подписей против строительства дома

В администрации Первомайского района сказали, что коллективное обращение жителей вместе с подписями приняли. И будут давать на него ответ, «в соответствии с законом «Об обращениях граждан и юридических лиц». Возможность проведения общественного обсуждения в администрации никак не прокомментировали.