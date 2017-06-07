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Мобильный оператор начал давать взаймы до 100 рублей на оплату товаров и услуг

08.06.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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Компания velcom запустила сервис v-banking, который позволяет абонентам занять у мобильного оператора до зарплаты до 100 рублей в месяц на оплату товаров и услуг с помощью смартфона. Вернуть деньги нужно до 20 числа следующего месяца, при этом проценты за пользование средствами не начисляются.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Взять в долг до 100 рублей на собственные нужды смогут физлица, которые являются абонентами velcom. Деньги можно использовать для оплаты почти всех услуг через ЕРИП — от коммунальных платежей до госпошлины за обмен паспорта. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве.

Полученным денежным лимитом можно пользоваться до 20 числа следующего месяца. В зависимости от дня, когда он был использован, срок рассрочки варьируется от 21 до 50 дней. Чтобы получить доступ к услуге, не нужно предоставлять паспортные данные, заполнять анкеты, предоставлять кредитную историю или справки о доходах. Погасить задолженность можно пополнением счета. «За просрочку штрафы не предусмотрены. Включается стандартный механизм, как и в случае наличия просроченной задолженности по счетам velcom», — уточняют в компании.

Мобильный оператор не будет взимать проценты за пользование деньгами. Но существует абонентская плата за «v-кошелек» в 3 рубля в месяц. При этом первый месяц абонплата отсутствует.

Мобильное приложение v-banking также позволяет использовать смартфон не только для оплаты услуг, но и для денежных переводов.

 
 
Ссылка на источник 24
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Компания velcom запустила сервис v-banking, который позволяет абонентам занять у мобильного оператора до зарплаты до 100 рублей в месяц на оплату товаров и услуг с помощью...

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