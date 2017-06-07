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В инстаграме Бритни Спирс нашли инструкции для программ "российских хакеров"

08.06.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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В инстраграме певицы Бритни Спирс обнаружены комментарии, которые, по данным исследователей из компании ESET, являются инструкциями для вредоносного программного обеспечения русскоязычной хакерской группы Turla. Об этом рассказывает «Медуза».


Бритни Спирс. Фото: Википедия

«Троян», который использовала Turla, искал в комментариях к одной фотографии Бритни Спирс запись, в которой содержался зашифрованный адрес для связи с разработчиками шпионской программы. Такая схема позволяла хакерам оставаться незамеченными и постоянно менять адреса, с которых они связывались с зараженным компьютером.

Шпионская программа существовала в виде расширения для браузера Firefox, которое имитировало приложение для безопасной работы в интернете. В исходном коде расширения не было адреса, по которому программа связывалась с сервером создателей, его можно было добыть только из комментариев в инстаграме Спирс.

К примеру, один из оставленных хакерами комментариев, который при дешифровке превращался в URL-адрес, выглядел так: #2hot make loved to her, uupss #Hot #X. Подобный комментарий легко принять за обычную запись в инстаграме певицы. По ссылке, которая скрывалась за комментарием, перешли только 17 раз. В ESET предполагают, что хакеры только тестировали новую систему.

«В первую очередь, подозрительный трафик в социальных сетях тяжело отличить от легитимного, Во-вторых, такая схема дает злоумышленникам больше гибкости, когда речь заходит о смене адреса или уничтожения всех следов», — пишет издание.

Многие специалисты по компьютерной безопасности считают, что хакерская группировка Turla может быть связана с российскими спецслужбами и осуществляет взломы по их заказу. Turla, как считают исследователи, может быть причастна к взлому многих правительственных объектов в США, Европе и других странах. Эта хакерская группа, как утверждает «Лаборатория Касперского», получала доступ к данным с коммерческих спутников для слежки за своими целями.

 
 
Ссылка на источник 31
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По ссылке, которая скрывалась за комментарием, перешли только 17 раз.

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