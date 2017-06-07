Российский спортсмен пытался скрыться от полиции Чечни в Беларуси

Российский боец ММА (смешанные боевые искусства) Мурад Амриев, которого, по его словам, пытали чеченские правоохранители, был задержан в Беларуси и ждет экстрадиции в Россию.

О задержании спортсмена в Беларуси сообщил глава российского Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. По его словам, около полуночи задержали пограничники в городе Добруш Гомельской области, а днем 8 июня его перевезут под конвоем в Гомель, передает Meduza .

Задержание Амриева подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. Правда детали несколько разнятся. Как рассказал TUT.BY официальный представитель ГПК Антон Бычковский, 7 июня в 17:24 в пункте пропуска «Веселовка» на границе Беларуси и Украины был остановлен автомобиль Toyota с российскими номерами, в котором находился спортсмен, объявленный в межгосударственный розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

После задержания Амриева передали сотрудникам Добрушского РОВД, где он находится и сейчас. Этапировать его в Гомель не собираются, однако идет подготовка для его экстрадиции в Россию. «Мурада Амриева на нулевом километре передадут сотрудникам полиции Брянской области. Экстрадиция пройдет в течение суток — сегодня вечером или утром 9 июня», — заявил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Боец ММА Мурад Амриев уехал из России в 2013 году после того, как его, по его словам, похитили и пытали полицейские в Чечне, требуя показаний на брата, которого высокопоставленный чеченский полицейский считает организатором покушения на себя.

4 июня 2017 года Амриева задержали на границе России и Украины, когда он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он объявлен в федеральный розыск за использование подложных документов. 6 июня Амриева повезли на допрос в Брянскую транспортную прокуратуру, где его уже ждали чеченские оперативники, собравшиеся этапировать бойца в Чечню. Однако спортсмену удалось сбежать и уехать на машине друзей.