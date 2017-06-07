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На выставке «ЭКСПО-2017» в Астане Беларусь представить более 45 высокотехнологичных разработок

08.06.2017 11:51 — Разное | Ежедневник  
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На выставке «ЭКСПО-2017» в Астане Беларусь представить более 45 высокотехнологичных разработок

Казинформ

Среди представленных разработок – белорусский электробус, автобус МАЗ на газовом топливе, строительство Бешенковичской ГЭС и не только.

Более 45 высокотехнологичных и наукоемких разработок и экспонатов Минобразования, Минпрома, НАН Беларуси представит Беларусь на Национальной выставке Экспо-2017 в Астане. Среди них электробус и макет автобуса МАЗ на газовом топливе, мощные источники питания широкого применения пятого технологического уклада, энергоэффективные материалы и технологии и др., сообщает пресс-служба Госкомитета по науке и технологиям.

Кроме того, на белорусском стенде состоится презентация 14 инвестиционных проектов, в том числе строительство Бешенковичской ГЭС на Западной Двине и новой этилен-пропиленовой установки в ОАО «Нафтан». В ходе работы выставки предполагается широкое использование мультимедийных произведений (видеоролик для визуализации на полу под круговым панорамным экраном проекта «Индустриальный парк «Великий камень»; видеоролики об инвестиционных проектах для воспроизведения по внутреннему контуру подвесного панорамного светодиодного экрана; мультимедийных презентаций передовых научно-технических проектов и разработок для демонстрации на восьми интерактивных инфокиосках).

Национальная экспозиция Республики Беларусь на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане (Республика Казахстан) проводится в соответствии с планом национальных выставок (экспозиций) Беларуси за рубежом на 2017 год. Согласно документу Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь является организатором Национальной экспозиции, а ГУ «БелИСА» – национальным выставочным оператором. Белорусская делегация под руководством Председателя ГКНТ Александра Шумилина находится с визитом в Астане для проведения смотра-готовности Национальной экспозиции.

 
 
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Среди представленных разработок – белорусский электробус, автобус МАЗ на газовом топливе, строительство Бешенковичской ГЭС и не только.

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