FINANCE.TUT.BY запустил конкурс «Как я поменял работу и жизнь»: на протяжении полутора месяцев читатели присылали свои истории о кардинальной смене профессии. Настало время вам, уважаемые читатели, вспомнить все, что было опубликовано — и отдать свой голос за лучшего участника.

Голосование начнется 8 июня в 12.00 и продлится ровно четыре дня — до 12.00 12 июня. В рамках конкурса было опубликовано 19 историй. Выбирайте лучшую и помните: победитель получит приз в 300 рублей. Имя победителя мы назовем 12 июня.

Ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке .

Информационную поддержку конкурсу оказывал сервис РАБОТА.TUT.BY .