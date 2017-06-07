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"Как я поменял работу и жизнь": проголосуйте за лучшую историю, которая получит приз

08.06.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY запустил конкурс «Как я поменял работу и жизнь»: на протяжении полутора месяцев читатели присылали свои истории о кардинальной смене профессии. Настало время вам, уважаемые читатели, вспомнить все, что было опубликовано — и отдать свой голос за лучшего участника.

Голосование начнется 8 июня в 12.00 и продлится ровно четыре дня — до 12.00 12 июня. В рамках конкурса было опубликовано 19 историй. Выбирайте лучшую и помните: победитель получит приз в 300 рублей. Имя победителя мы назовем 12 июня. 

Ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке.

Информационную поддержку конкурсу оказывал сервис РАБОТА.TUT.BY

 
 
Ссылка на источник 31
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Голосование за конкурсные истории продлится до 12.00 12 июня.

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