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Российский хоккеист Радулов развелся с гимнасткой Дмитриевой после двух лет брака
Нападающий «Монреаля» Александр Радулов развелся с Дарьей Дмитриевой, серебряным призером Лондона-2012 по художественной гимнастике. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Косвенно эту информацию подтвердила сама Дмитриева.
«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с богом!» — написала Дмитриева в инстаграме.
В комментариях Дмитриева ответила на вопрос о том, почему на ее странице больше нет фотографий с Радуловым: «Нет Саши в моей жизни — нет фото».
Ранее сообщалось, что из-за ситуации с разводом Радулов не подписывал новый контракт.
Радулов и Дмитриева официально оформили брак летом 2015 года, осенью того же года у пары родился сын. Летом 2016 года Радулов и Дмитриева провели торжественную свадебную церемонию.
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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов развелся с Дарьей Дмитриевой, серебряным призером Лондона-2012 по художественной гимнастике. Об этом сообщает...
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