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Российский хоккеист Радулов развелся с гимнасткой Дмитриевой после двух лет брака

08.06.2017 11:48 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Монреаля» Александр Радулов развелся с Дарьей Дмитриевой, серебряным призером Лондона-2012 по художественной гимнастике. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».


Косвенно эту информацию подтвердила сама Дмитриева.

«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с богом!» — написала Дмитриева в инстаграме.

В комментариях Дмитриева ответила на вопрос о том, почему на ее странице больше нет фотографий с Радуловым: «Нет Саши в моей жизни — нет фото».

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с разводом Радулов не подписывал новый контракт.

Радулов и Дмитриева официально оформили брак летом 2015 года, осенью того же года у пары родился сын. Летом 2016 года Радулов и Дмитриева провели торжественную свадебную церемонию.

 
 
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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов развелся с Дарьей Дмитриевой, серебряным призером Лондона-2012 по художественной гимнастике. Об этом сообщает...

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