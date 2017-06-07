Рейтинг лучших университетов мира 2017 года

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представил русскоязычную версию международного рейтинга QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS. Полную версию рейтинга, включающую 959 университетов, смотрите на сайте QS.

В список двухсот лучших университетов белорусские вузы не попали, однако там есть Московский государственный университет, который занимает 95 место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом главный российский вуз заметно улучшил свои позиции.



© Sputnik / Виктор Толочко БГУ обошел МГИМО в списке лучших университетов мира

СПбГУ в рейтинге этого года занял 240-е место, у Новосибирского университета – 250-е. Белгосуниверситет расположился на 334 позиции из тысячи.

В тройке лучших вузов мира – Массачусетский университет, Стэнфорд и Гарвард.

В рейтинге QS лучшие университеты мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и иностранных преподавателей.