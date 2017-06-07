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Рейтинг лучших университетов мира 2017 года
08.06.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В список двухсот лучших университетов белорусские вузы не попали, однако там есть Московский государственный университет, который занимает 95 место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом главный российский вуз заметно улучшил свои позиции.
© Sputnik / Виктор Толочко
СПбГУ в рейтинге этого года занял 240-е место, у Новосибирского университета – 250-е. Белгосуниверситет расположился на 334 позиции из тысячи.
В тройке лучших вузов мира – Массачусетский университет, Стэнфорд и Гарвард.
В рейтинге QS лучшие университеты мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и иностранных преподавателей.
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Результаты очередного рейтинга QS World University Ranking 2018 стали известны в четверг – в число тысячи лучших вузов вошли также БГУ и БНТУ. Смотрите инфографику Sputnik с 200...
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