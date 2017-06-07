ГПК о подробностях задержания Мурада Амриева на выезде в Украину /

Российский боец по смешанным единоборствам (ММА) Мурад Амриев был выявлен 7 июня около 17 часов 20 минут в пункте пропуска "Веселовка" Гомельской пограничной группой при оформлении на выезд из Республики Беларусь в Украину.

"В автомобиле марки Toyota был выявлен гражданин Российской Федерации, который находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ", — рассказал Бычковский.

Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа" предусматривает штраф, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

" Данный гражданин был задержан сотрудниками органов пограничной службы и в дальнейшем по компетенции передан сотрудникам Добрушского районного отдела внутренних дел", — сообщил Бычковский.

Мурад Амриев является спортсменом смешанных единоборств из Чечни, победителем Всероссийского турнира профессионалов FCF-MMA в 2012 году. В 2013 году он покинул Чечню, а затем Россию, и начал выступать за рубежом. Амриев завоевал титул чемпиона мира ММА, выступая за Украину.

Комментарий официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.