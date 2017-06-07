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Игорь Криушенко вызвал двух футболистов молодежной сборной в национальную команду

08.06.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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После завершения стартового матча квалификации сборной U-21 Евгений Березкин и Александр Павловец пополнили ряды главной команды страны, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.


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На данный момент Игорь Криушенко располагает 23 Футболистами:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Игра квалификации чемпионата мира Беларусь — Болгария пройдет 9 июня на стадионе «Борисов-Арена» и начнется в 21:45 (по белорусскому времени). Международный товарищеский матч Беларусь — Новая Зеландия состоится 12 июня на минском стадионе «Трактор» и начнется в 19.00.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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После завершения стартового матча квалификации сборной U-21 Евгений Березкин и Александр Павловец пополнили ряды главной команды страны.

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