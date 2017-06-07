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В Слуцком районе Peugeot "догнал" мотоблок: пострадали два человека

08.06.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 7 июня, около 11.50, вблизи агрогородка Весея Слуцкого района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По информации ГАИ, 29-летний водитель Peugeot 406 ехал по трассе Кричев — Ивацевичи и на 340-м километре дороги совершил столкновение с попутно двигавшимся мотоблоком с прицепом.

В результате ДТП 66-летний водитель мотоблока и его 62-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Инспекторы устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

 
 
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Авария произошла 7 июня, около 11.50, вблизи агрогородка Весея.

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