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В "Беллегпроме" рассказали, почему концерн не сможет выйти к концу года на зарплату в 1000 рублей
Номинальная средняя зарплата предприятий «Беллегпрома» в январе-апреле составила почти 580 рублей, сообщил сегодня первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, сообщает
«Номинальная средняя зарплата в январе-апреле составила 579,3 рубля, в апреле — 563,9 рубля», — отметил Вячеслав Мирусин.
По его словам, предприятия концерна «Беллегпром» стремятся к выполнению задания по достижению уровня зарплаты в 1000 рублей в конце 2017 года. «Но если брать зарплату по промышленности в целом, то легкая промышленность во всех странах приблизительно на 20−25% всегда отстает. Когда вносили свои предложения в правительство, мы такую специфику обозначили», — пояснил первый зампредседателя концерна.
Согласно прогнозам, средняя зарплата по концерну в декабре по сравнению с началом года увеличится на 137%. «В конце года она должна составить 828 рублей», — подытожил Вячеслав Мирусин.
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Средняя зарплата предприятий "Беллегпрома" в январе-апреле составила почти 580 рублей.
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