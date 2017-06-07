К 2030 году должны полностью завершить электрификацию основных грузонапряженных участков ж/д линий





Планируется задействовать мощности, которые будет вырабатывать атомная электростанция, строящаяся в Беларуси.

Беларусь к 2030 году завершит электрификацию основных грузонапряженных участков железнодорожных линий, заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак на министерской конференции по тематике взаимосвязей и совместимости в регионе ЦЕИ «Наводя мосты между Европой и Азией» в привязке к инициативе «Пояс и путь», передает БЕЛТА .

«В ближайшей перспективе мы планируем задействовать мощности, которые будет вырабатывать атомная электростанция, строящаяся в Беларуси. К 2030 году должны полностью завершить работу по электрификации основных грузонапряженных участков железнодорожных линий, чтобы максимально использовать при перевозках грузов и пассажиров электротягу», - заявил министр. Анатолий Сивак напомнил, что в соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года проводится работа по выполнению цели ООН, призывающей принять меры по борьбе с изменениями климата.

«Благодаря усилиям государственных органов и субъектов хозяйствования в стране за последние годы достигнута положительная динамика по снижению выбросов от мобильных и стационарных источников. В области транспорта мы проводим работу по обновлению парка современными транспортными средствами, в том числе на электрической тяге», - рассказал он.

Министр отметил, что за прошедшие 5 лет Беларусь вошла в рейтинг 50 стран мира с высоким уровнем человеческого развития, взяла курс на ускоренную информатизацию. «Наш транспортный комплекс стабильно удовлетворяет потребности общества в перевозках грузов и пассажиров. Сельское население, проживающее в пределах двух километров от всесезонных дорог, может воспользоваться услугами общественного транспорта, а городские жители имеют доступ к остановочному пункту в пределах 500 м. Основа реализации этого направления заложена в социальных стандартах по обслуживанию населения в области транспорта, принятых правительством», - пояснил он.

По словам Анатолия Сивака, меры, реализуемые в области транспорта по сохранению здоровья и жизни людей, согласуются с целью ООН по обеспечению здорового образа жизни. «Сокращается количество дорожно-транспортных происшествий. Мы стремимся к тому, чтобы задача ООН по снижению к 2020 году количества таких происшествий и травмированных в них людей в Беларуси была решена», - подчеркнул он и сообщил, что за последнее десятилетие количество дорожно-транспортных происшествий в республике уменьшилось в 2 раза. Число погибших в них людей снизилось более чем в 2,5 раза.