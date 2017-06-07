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Министра подозревают в служебном подлоге

08.06.2017 12:30 — Разное | БДГ  
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Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды отстранили от должности. Следственный комитет подозревает чиновника в служебном подлоге.

Следственный комитет официально подтвердил информацию о том, что министр природных ресурсов отстранен от занимаемой должности. 

Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В числе подозреваемых — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто. Об этом сегодня сообщила в «Фейсбуке» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Сообщается, что действия Ковхуто квалифицированы по ч. 4 ст. 16 (соучастие в преступлении в качестве организатора), ч. 1 ст. 427 (организация служебного подлога) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По последней статье министру может грозить штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения - отстранение от должности», — сообщила Гончарова.

Андрей Ковхуто был назначен министром 25 июня 2015 года.

 
 
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Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды отстранили от должности. Следственный комитет подозревает чиновника в служебном подлоге.

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