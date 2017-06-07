Прошлым летом фестиваль «Рок за Бобров» стал самым посещаемым опен-эйром страны, собрав рекордные 15 тысяч зрителей. В этом году организаторы задают планку выше и готовятся встретить на аэродроме «Боровая» до 20 тысяч гостей. AFISHA.TUT.BY пообщалась с организаторами о том, как исправят ошибки прошлого года, сколько стоит провести такое масштабное событие и когда в Беларуси вырастет свой Sziget.



«Рок за Бобров», Боровая, лето 2016-го.

«Со „Сплином“ переговоры шли полтора года»

Директор компании Jet Event и соорганизатор «Рока за Бобров» Александр Косач приехал на встречу в оптимистичном настроении: билеты на фестиваль продаются с опережающим графиком прошлого года. Другая сторона — представитель компании Heineken в Беларуси в лице менеджера бренда «Бобров» Александра Наумчика — отмечает, что это все благодаря ставке на артистов с очень широкой аудиторией.



Александр Косач (слева) и Александр Наумчик (справа)

— Но такие артисты, как правило, на летние выходные расписаны по другим фестивалям. Как перехватываете их в Минск?

Александр Наумчик: Не буду скрывать: масштаб Heineken позволяет предлагать артистам хорошую цену, а те, в свою очередь, любят поторговаться. Но в основном мы добиваемся своего грамотными переговорами: с теми, кого мы зовем на «Рок за Бобров» — 2017, переговоры ведутся еще до начала фестиваля 2016-го года.

Александр Косач: Плюс артист смотрит, кто еще выступает.

— Конфликтные ситуации из-за этого бывают? Когда звезды капризничают, с кем будут играть на сцене, а с кем — нет.

А. К.: Конечно, бывают. Даже в прошлом году нам пришлось менять планы уже на месте, когда коллектив «Вопли Видоплясова» отказался выступать в заявленной нами очередности в середине фестиваля. Нам пришлось на месте резать и менять лайн-ап.





— С кем из артистов лайн-апа сложнее всего было договориться?

А. К.: Вот со «Сплином» переговоры шли полтора года. Но это не вопрос капризов, а сложности в логистике.

«На фестиваль с билетом в 35 рублей не приедет Metallica»

— От бесплатного фестиваля в Бобруйске вы выросли в самый крупный фестиваль страны с платным входом. Чем обусловлены эти изменения?

А. Н.: Платный вход позволяет нам привезти еще более именитых хедлайнеров и повысить качество фестиваля.

— А что позволяет держать стоимость билетов на таком невысоком даже для Минска уровне (25 рублей — в прошлом году, 35 рублей — в этом)?

А. К.: Естественно, поддержка Heineken.

— Фестиваль как бизнес в Беларуси возможен?

А. К.: Без партнерской финансовой поддержки — нет. Взгляните даже на Европу: там более-менее все знаковые фестивали проходят при поддержке брендов. Просто потому что на одних билетах окупить затраты сложно. А мы еще и стараемся цену на билеты сохранить невысокой.





— При посещаемости в 15 тысяч фестиваль со стоимостью входного билета 35 рублей зарабатывает больше 260 тысяч долларов в эквиваленте. А сколько тогда стоит провести мероприятие такого уровня?

А. К.: В несколько раз больше. Даже у европейских фестивалей типа Sziget или Tomorrowland с посещаемостью в сотни тысяч рентабельность не более десяти процентов. Это же порочный круг: ты хочешь больше людей, тебе надо больше артистов. Хочешь больше артистов — нужно больше денег. А нужно больше денег — нужно и больше зрителей. И мы снова в исходной точке.

— Как в таком случае «Року за Бобров» выйти на уровень того же Sziget или гдыньского Open’er (который проходит при поддержке бренда Heineken)?

А. К.: Я помню Open’er, когда он еще проходил на территории студенческого городка университета. Сейчас спустя более двадцати пяти лет это масштабный фестиваль, важный для бюджета города. Фестиваль живет пятилетними циклами развития, а «Року за Бобров» пока всего десять.





— Но если мы продолжаем поддерживать имидж «Рока за Бобров» как фестиваля с невысокой стоимостью входного билета, то до условного Open’er мы будем расти еще медленнее.

А. К.: Конечно, надо двигаться в направлении увеличения количества зрителей, продлевать фестиваль на второй день, увеличивать стоимость билетов, что позволит приглашать гостей более высокого уровня. Это тот же порочный круг, о котором мы говорили выше. Зрители тоже должны понимать: даже при поддержке партнеров на фестиваль с билетом в 35 рублей не приедет Metallica.

— Зимой в интервью вы говорили, что посещаемость концертов просела до отметки в 60 процентов. Как ощущается сейчас?

А. К.: Подход к выбору артистов для привоза на концерт стал более взвешенным, оттого я вижу меньше отмен. Недавно был в Киеве и поразился, насколько при их тяжелом экономическом и политическом состоянии там бурная концертная жизнь. И, что приятно, высокий спрос и, соответственно, высокое качество украинской музыки. Беларусь в этом отношении пока значительно уступает соседям.

«В этом году увеличим количество туалетов почти в два раза»

— В прошлом году главные нарекания по организации касались очередей в туалеты и на фудкорты. Как эти проблемы будут решаться в этом году?

А. Н.: Мы на 80 процентов увеличим количество точек на фудкорте. Кроме того, на фудкорт привлечем не одного кейтерингового партнера, а двух, чтобы была конкуренция, а значит, росло и качество. Хочу отметить, что поработаем мы не только с количеством точек, но и с их размещением.

Также мы увеличим количество туалетов почти в два раза. В прошлом году очереди в туалеты были в том числе и потому, что люди пользовались ближайшими кабинками и не проходили дальше.



Очередь в туалет на фестивале «Рок за Бобров — 2016»

А. К.: Более того, на этом фестивале мы ставим нашим кейтеринговым партнерам жесткие условия: максимально быстрое обслуживание и никаких очередей.

— К числу претензий к фестивалю прошлого года относили в том числе и то, что зайти по билету можно один раз. Если вышел в машину, возвращаешься уже по новому билету за полную стоимость. В этом году система прохода останется такой же?

А. К.: Здесь сложность в том, что это вопросы безопасности, которые регламентируются законом о массовых мероприятиях. В случае экстренной необходимости можно будет покинуть территорию и вернуться, мы обо всем сообщим дополнительно, плюс на входе будут висеть правила.

— Из плюсов: в прошлом году были экраны и пандусы. Они остаются?

А. Н.: Начиная с 2012 года на фестивале создается безбарьерная архитектурная среда с зоной для инвалидов-колясочников. Естественно, для них и всех остальных, кому это необходимо, организованы и пандусы, и волонтеры, которые помогут провести время на концерте с комфортом.





— А как обеспечите комфорт для посетителей с детьми и собаками?

А. К.: Этот вопрос стоит острее. Дело в том, что пивной фестиваль — это все же мероприятие для взрослых. И в первую очередь снова встает вопрос безопасности. То же самое касается и гостей с животными: крайне сложно обеспечить комфорт для тех, кто находится рядом и, допустим, боится собак или страдает от аллергии на шерсть. Так что посетителей с питомцами мы призываем оставлять их дома, а самим приезжать отдыхать.

А. Н.: Мы с пониманием относимся к тому, что иногда ребенка просто негде оставить. И для таких случаев организовываем детскую зону на фестивале. Но все же призываем родителей принимать во внимание, что это массовое мероприятие с большим количеством зрителей.





«Стараемся делать все, чтобы не мешать местным»

— Аэродром «Боровая» как площадка вас полностью устраивает?

А. К.: «Боровая» отвечает почти всем нашим требованиям: от расположения, коммуникаций, удаленности от жилых домов до возможности парковки и организации транспортного сообщения. Жаль, что через несколько лет у нас этой площадки не будет: территория отдана под застройку.

— Как местные из близлежащих домов реагируют на шум?

А. К.: Мы стараемся делать все, чтобы не мешать местным. Ставим сцену под наименее шумоопасным углом, а также оговариваем время окончания — в пределах 23.00.





— Насколько капризы погоды фатальны для фестиваля, который проходит под открытым небом?

А. К.: Я смотрю на фестивали скандинавских стран и Англии и вижу, что для гостей фестиваля этот вопрос вообще не играет никакой роли. Надеваешь сапоги, дождевик — и танцуешь!

Дождевики с собой брать?

А. К.: Если прогноз будет нас подводить, мы приготовим нужное число дождевиков и будем продавать их по себестоимости. А музыка будет играть и в дождь, и в снег.