В Литвы нашли замену уехавшим из страны строителям - привозят белорусов и украинцев

Литовские строители зачастую находят себе работу в Скандинавских странах, где зарплаты намного выше, пишет ru.delfi.lt. Однако строительные компании быстро нашли им замену — приехали строители из других стран, больше всего из Украины и Беларуси. Это вызвало волну возмущения — иммигранты согласны работать за более низкие зарплаты, они открывают здесь бизнес, а честным платящим налоги предпринимателям становится тяжело конкурировать с иностранными строителями.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В последнее время в Каунасе и его окрестностях идет интенсивное строительство. Именно там работает больше всего украинцев. «Все наши строители строят где-то в других местах, не в Литве», — не скрывает предприниматель Рамунас (настоящее имя редакции известно).

С апреля его компания стала привозить строителей из Украины, поскольку в Литве не нашла такого количества работников. «У нас там были связи, мы сели в машину и поехали. Встретились с людьми, общались. Набрали 4 бригады и уже почти всех привезли в Литву. Сегодня у нас работают больше 20 украинцев. И это не все — из Москвы приедет еще бригада кровельщиков. Украинцы тоже мигрируют, у них с работой неважно обстоят дела», — сказал предприниматель. Он уверяет, что украинцы — не дешевая рабочая сила. Их зарплаты — от 800 евро и больше. Из этих денег им оплачивают жилье, питание, дают автомобили, наличными им остается около 700 евро.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас также признал, что лучшие литовские строители уехали в Норвегию, Финляндию и Швецию. Однако Гедвилас считает, что цель украинских строителей — не Литва. «Когда не хватает работников, появляется потребность, место на внутреннем рынке начинают заполнять украинские строители. Это уже тенденция. Цена на строительство растет, зарплата растет, но очень много строителей приезжает из Беларуси и Украины, их условия удовлетворяют. Однако вскоре они замечают, сколько в Литве стоит жизнь и начинают требовать больше, им нужна большая зарплата. Два-три месяца они работают за скромную зарплату, но потом требуют больше. Но их цель все же — попасть в Шенгенскую зона», — сказал Гедвилас.

По его словам, ситуация очень простая. Большинство литовских строителей берет бизнес-удостоверение и уходит из компаний. Компании вынуждены искать работников за рубежом. «В Литве немалая „тень“ скрывается за патентами и бизнес-удостоверениями», — сказал президент, заметив, что на сегодняшний день выдано 18 000 бизнес-удостоверений, а ассоциация объединяет 16 000 строителей.

Согласно подсчетам, в прошлом году в Литве работали около 6000 строителей из Беларуси и Украины. Их конкуренции литовские строители недовольны. «Есть определенные трения. Поработав какое-то время, украинцы начинают открывать свои компании, стараются начать бизнес, тут появляются трения. Пока они работают как физические лица, трений нет, но когда начинают открывать свое дело — трения появляются. Сейчас уже компании озабочены демпингом цен, приходят подрядчики без аттестатов, но они конкурируют на частном рынке, строят. Вот здесь уже появляется проблема», — не скрывает Гедвилас.