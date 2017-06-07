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Инженер по техосмотру из Борисова за взятки осужден на 3,5 года

08.06.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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Суд Борисовского района вынес обвинительный приговор в отношении инженера по техническому осмотру транспортных средств диагностической станции № 171 ОАО «Борисовский авторемонтный завод», сообщили БЕЛТА в Минском областном суде.

Мужчина признан виновным в получении взяток, внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной заинтересованности. Окончательно борисовчанину назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, сроком на пять лет. В доход государства взыскан стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как сообщалось, 48-летний фигурант получал взятки от автовладельцев за прохождение техосмотра на машинах, имеющих технические неисправности. Сумма взяток составляла от 20 до 60 рублей — в зависимости от технического состояния транспортного средства.

 
 
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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