Как в Скандинавских странах побеждают серость, раскрашивая дома в позитивные цвета

На днях главный нарколог Минздрава Иван Коноразов предложил окрашивать здания в позитивные цвета. Он считает, что урбанизация негативно влияет на здоровье в целом и на психическое в частности. В качестве профилактики психических расстройств, Иван Коноразов советовал спорт и выезды на природу. А также предложил местным властям подумать о том, как избавить город от серых красок. REALTY.TUT.BY посмотрел, как Скандинавские страны, в которых, как и у нас, не хватает солнца и высокий уровень суицидов, справились с этой задачей.

А также нашел здания в Минске, которые уже дарят позитив.

Красный — исторически

Исторически так сложилось, что в Швеции, Норвегии, Дании не одно столетие дома красят в красный цвет. Не все, конечно.



Копенгаген, Дания

В Швеции и Дании бедные крестьяне красили свои деревянные дома в красный цвет, чтобы они издалека напоминали кирпичные. Потому что кирпичный дом — признак состоятельности. Состав этой краски уникальный — особенный пигмент добывается в одной шахт города Фалун (графство Даларна, Швеция).



Копенгаген, Дания. Фото: pixabay.com

За красным цветом в северном полушарии давно закрепился символичный смысл: красный — признак высокого социального положения и богатства.



Стокгольм, Швеция. Фото: Александр Ямпольский



А так выглядит спальный район в Стокгольме, Швеция. Фото: turbina.ru



Жилой квартал в городе Трольхеттан, Швеция. Фото: David Andersson, сайт flickr.com



Жилой дом в Стокгольме, Швеция.

В Норвегии красная краска также использовалась из-за своей доступности, и готовилась… на базе рыбьего жира.



Осло, Норвегия. Фото: Александр Ямпольский



Берген, Норвегия. Фото: Александр Ямпольский



Спальный район в городе Берген, Норвегия. Фото: geofotoput.ru



Осло, Норвегия. Фото: grishasergei.livejournal.com



Осло, Норвегия. Фото: grishasergei.livejournal.com



Спальный район в Тронхейме, Норвегия. Фото: grishasergei.livejournal.com



Спальный район в Тронхейме, Норвегия. Фото: grishasergei.livejournal.com



Спальный район в Тронхейме, Норвегия. Фото: grishasergei.livejournal.com

Сейчас и про Минск нельзя сказать, что он — совсем уж серый город. За последние годы в столице заметно прибавилось ярких акцентов. Помните, три года назад в столице проходил стрит-арт-фестиваль Vulica Brasil — тогда очень сильно преобразилась улица Октябрьская. Монументальные росписи бразильских и белорусских звезд уличного искусства и сейчас украшают стены МЗОР.













Впрочем, заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов про Октябрьскую улицу говорит, что «один фестиваль погоду не сделает».

— Это неплохие, но поштучные вещи, одноразовые. А должна быть не разовая акция, а политика, — считает Юрий Михайлович.

Архитектор вспоминает, что до революции не было деления города на центр и окраины — красиво было везде. А вот когда их разделили — и пошло, поехало:

— Появились серые спальные районы, микрорайоны. И получается, что даже с медицинской точки зрения именно в таких унылых, однотипных районах больше всего происходит трагических событий.

Юрий Михайлович соглашается с медиками — в городе не хватает цвета. К слову, после революции скульптор Вера Мухина предлагала каждый район сделать цветным.

— Один район одного цвета, другой — другого, — рассказывает Юрий Градов. — Но ведь цветовая гамма тоже может раздражать. Она должна быть высокохудожественной, нужно владеть тактом, цветом. Даже если раскрасить типовой дом, он все равно остается типовым. Да, сейчас начали цвет вводить, но общий негатив остался. Потому что типовые районы продолжают строиться, домостроительные комбинаты продолжают работать по шаблону…

Но выход, считает архитектор, существует:

— Возьмем площадь Независимости — есть где посидеть, но комфорта там нет: летом негде спрятаться от жары. На Октябрьской площади нет уюта, вообще мертвое пространство. Это все отрицательная среда. Где приткнуться молодежи? Сегодня во всем мире создаются общественные пространства. Есть вообще исторические города, где пешеход — хозяин. Почему в Европе улыбаются? Потому что в красоте живут. Вот и мы должны создавать общественные пространства, красоту — тогда и у нас будет все хорошо.

Впрочем, мы нашли яркие краски в Минске, пусть их и немного, и они далеко не идеальны.

Новая Боровая

Хороший пример того, как можно обычную панельку сделать веселее, показала компания А-100 в Новой Боровой, где вырос уже целый квартал нетривиальных новостроек.









Улица Паулины Мядёлки

Недавно и госзастройщик — УКС Центрального района пошел на эксперимент: не только покрасил фасад новостройки в позитивный цвет, но и на торце разместил вышиванку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Троицкое предместье





Немига





Верхний город



Панорама улицы Богдановича





Осмоловка







Район в Медвежино , который некоторые ругают за безвкусицу. Между тем даже зимой за счет ярких красок он выглядит позитивно.







