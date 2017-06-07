Интересы Египта в сфере сельского хозяйства Беларуси не ограничиваются только молочными продуктами





Глава Минсельхозпрода предложил египетскому коллеге более детально обсудить возможные проекты по поставкам говядины, мяса птицы, возведению теплиц, ирригации земель, бурению водных скважин и др.

Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью в различных отраслях сельского хозяйства. Об этом сегодня шла речь на встрече директора департамента продовольственной безопасности Агентства по национальным проектам Вооруженных Сил Египта Магди Махмуда Ахмада с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем, передает БЕЛТА .

«Сотрудничество между Беларусью и Египтом получило новый импульс благодаря недавним результативным переговорам на уровне лидеров двух стран, а также активизации взаимных визитов специалистов. Есть огромный потенциал для развития двусторонних связей в разных областях. Нами уже намечены несколько конкретных проектов, которые необходимо более детально прорабатывать», - заявил Магди Махмуд Ахмад.

Он заверил Леонида Зайца в том, что круг интересов сотрудничества Египта в Беларуси в сфере сельского хозяйства не ограничивается только молоком и молочными продуктами. Глава Минсельхозпрода предложил египетскому коллеге более детально обсудить возможные проекты по поставкам говядины, мяса птицы, возведению теплиц, ирригации земель, бурению водных скважин и др. Недавно были озвучены планы по строительству Беларусью в Египте молочно-товарной фермы.

Магди Махмуд Ахмад отметил, что египетской стороной сейчас всесторонне изучается возможность реализации такой инициативы, подчеркнув, что разработан интенсивный план осуществления проекта. Он также затронул тему перспектив поставок белорусской техники по кредитной линии Африканского экспортно-импортного банка в рамках подписанного накануне соглашения между этим банком и Банк развития Республики Беларусь. Магди Махмуд Ахмад сказал, что Египет не исключает проявления интереса к предоставленной возможности, хотя способен осуществлять закупки средств механизации сельского хозяйства без привлечения кредитных ресурсов.

Уже сегодня две страны демонстрируют ряд конкретных шагов по углублению сотрудничества в сельхозсфере. Как отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, поставлено 100 тонн белорусского сухого цельного молока в Египет, причем ассортимент поставок расширяется.

«Египет является одним из лидеров африканского континента и располагает значительными финансовыми ресурсами. Мы стараемся поставить туда не только сухое цельное молоко, но и конечный продукт - сыры, масло, цельномолочную продукцию, например, йогурты, - отметил Алексей Богданов. - Также отрабатываем вопрос трансфера технологий, обучения специалистов. Таким образом, мы намерены и сами поставлять продукцию в Египет, и помогать развивать там производство молока».

Кроме того, египетская сторона заинтересована в зернохранилищах. Соответствующие коммерческие предложения уже находятся на рассмотрении. Представитель Минсельхозпрода проинформировал, что первая пробная партия ржаной муки в объеме 20 тонн сегодня отправляется на экспорт в Египет.