В Сети был обнародован новый трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу. Выход телевизионного проекта на широкие экраны ожидается 22 июня этого года.





По сюжету сериала герой, проживающий в небольшом городке штата Мэн, после сильного шторма отправляется в местный супермаркет вместе с сыном. Однако по дороге их настигает сильнейший туман.

Через какое-то время герои начинают понимать, что в тумане скрываются странные существа.

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В главных ролях в сериале снимаются Алисса Сазерленд, Исайя Уитлок мл., Билл Карр и Гас Бирни. Режиссерами проекта выступили Адам Бернштейн и Гай Ферленд.