В Минске задержали двоих несовершеннолетних парней, которые снимали зеркала с BMW и Porsche

В Минске милиционеры задержали двоих несовершеннолетних, которые подозреваются в совершении серии краж линз боковых зеркал автомобилей. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





Выбор подростков пал на линзы боковых зеркал автомобилей BMW и Porsche, припаркованных во дворах жилых домов. Всего им удалось снять 43 линзы с зеркал 22 автомобилей, 17 из которых были расположены на территории Фрунзенского района. Милиционеры установили, что данный товар в последующем злоумышленники планировали сбыть на одном из столичных рынков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Известно, что один из подростков ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.