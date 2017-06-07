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Посол Суриков анонсировал единое визовое пространство РФ и Беларуси

08.06.2017 13:16 — Разное | БДГ  
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Российский посол в Беларуси Александр Суриков сообщил, что РФ и Беларусь готовы создать единое визовое пространство.

По информации дипломата, Беларусь и Россия могут подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, до конца 2017 года. 

«В этой ситуации мы работаем над документом о едином визовом пространстве, о взаимном признании виз белорусских и российских, и проект межгосударственного договора уже есть, белорусская сторона его посмотрела, внесла свои замечания и нам направила. Два МИДа над этим работают. Я думаю, оно реализуется в виде межправсоглашения о едином визовом пространстве до конца этого года, может быть, чуть позже», - сообщил Суриков.

Напомним, что 5 июня глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем сообщил, что уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку.

9 января Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие. А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский посол в Беларуси Александр Суриков сообщил, что РФ и Беларусь готовы создать единое визовое пространство.

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