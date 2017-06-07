Посол Суриков анонсировал единое визовое пространство РФ и Беларуси

Российский посол в Беларуси Александр Суриков сообщил, что РФ и Беларусь готовы создать единое визовое пространство.

По информации дипломата, Беларусь и Россия могут подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, до конца 2017 года.

«В этой ситуации мы работаем над документом о едином визовом пространстве, о взаимном признании виз белорусских и российских, и проект межгосударственного договора уже есть, белорусская сторона его посмотрела, внесла свои замечания и нам направила. Два МИДа над этим работают. Я думаю, оно реализуется в виде межправсоглашения о едином визовом пространстве до конца этого года, может быть, чуть позже», - сообщил Суриков.

Напомним, что 5 июня глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем сообщил, что уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку.