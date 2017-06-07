ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске девушка выбежала на дорогу из-за стоящего транспорта и попала под машину

08.06.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Девушка выбежала на дорогу из-за стоявших маршрутных транспортных средств и попала под машину утром 8 июня, сообщили агентству «Минск-Новости» в ГАИ Ленинского района.


Фото: ГАИ Ленинского района

— ДТП случилось в 05.50 недалеко от дома № 1а на проспекте Рокоссовского. Женщина за рулем Renault Megane двигалась во второй полосе по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Горовца. При подъезде к остановочному пункту «Автовокзал «Восточный» водитель совершила наезд на девушку, которая выбежала на проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода из-за стоявших маршрутных транспортных средств, — рассказала представитель ГАИ Ленинского района Татьяна Романова.


Фото: ГАИ Ленинского района

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось в 05.50 недалеко от дома № 1а на проспекте Рокоссовского.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Суриков анонсировал единое визовое пространство РФ и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика