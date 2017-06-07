В Минске девушка выбежала на дорогу из-за стоящего транспорта и попала под машину

Девушка выбежала на дорогу из-за стоявших маршрутных транспортных средств и попала под машину утром 8 июня, сообщили агентству « Минск-Новости » в ГАИ Ленинского района.



Фото: ГАИ Ленинского района

— ДТП случилось в 05.50 недалеко от дома № 1а на проспекте Рокоссовского. Женщина за рулем Renault Megane двигалась во второй полосе по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Горовца. При подъезде к остановочному пункту «Автовокзал «Восточный» водитель совершила наезд на девушку, которая выбежала на проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода из-за стоявших маршрутных транспортных средств, — рассказала представитель ГАИ Ленинского района Татьяна Романова.



Фото: ГАИ Ленинского района

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.