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В Минске девушка выбежала на дорогу из-за стоящего транспорта и попала под машину
Девушка выбежала на дорогу из-за стоявших маршрутных транспортных средств и попала под машину утром 8 июня, сообщили агентству «
— ДТП случилось в 05.50 недалеко от дома № 1а на проспекте Рокоссовского. Женщина за рулем Renault Megane двигалась во второй полосе по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Горовца. При подъезде к остановочному пункту «Автовокзал «Восточный» водитель совершила наезд на девушку, которая выбежала на проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода из-за стоявших маршрутных транспортных средств, — рассказала представитель ГАИ Ленинского района Татьяна Романова.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП случилось в 05.50 недалеко от дома № 1а на проспекте Рокоссовского.
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