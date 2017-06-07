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Беллегпром: до «по 500» не дотянули, хоть и экспортировали продукции на 24% больше

08.06.2017 13:34 — Разное | Ежедневник  
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Беллегпром: до «по 500» не дотянули, хоть и экспортировали продукции на 24% больше

Средняя зарплата по концерну в декабре 2017 по сравнению с началом года увеличится на 137% и составит 828 рублей.

Рентабельность продаж промышленных предприятий Беллегпрома за январь-март составила 14%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова первого заместителя председателя концерна Вячеслава Мирусина. «Рентабельность продаж в промышленности концерна за январь-март составила 14%. Объем экспорта - 135 млн долларов, темп его роста - 124%. Запасы готовой продукции в нормативе. Индекс промпроизводства за январь-апрель составил 106%», - отметил Вячеслав Мирусин.

По его словам, «удельный вес поставок в Россию в общем объеме экспорта составляет 76,7%, на новые перспективные рынки - 1,3%». Партнерами Беллегпрома являются все страны СНГ. Он поставляет продукцию в США, Францию, Швецию, ЮАР, Китай и другие страны. «Конечно, в Китай швейные изделия никто не повезет, но там востребованы определенные виды кожи, тканей», - отмечает Вячеслав Мирусин.

«Номинальная средняя зарплата в январе-апреле составила 579,3 рублей, в апреле - 563,9 рублей», - привел данные Вячеслав Мирусин. Он подчеркнул, что предприятия концерна «Беллегпром» стремятся к выполнению задания по достижению уровня заработной платы в 1 тыс. рублей в конце 2017 года. «Но если брать зарплату по промышленности в целом, то легкая промышленность во всех странах приблизительно на 20-25% всегда отстает. Когда вносили свои предложения в правительство, мы такую специфику обозначили», - пояснил первый зампредседателя концерна. Согласно прогнозам, средняя зарплата по концерну в декабре по сравнению с началом года увеличится на 137%. «В конце года она должна составить 828 рублей», - подытожил первый заместителя председателя концерна.

 
 
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Средняя зарплата по концерну в декабре 2017 по сравнению с началом года увеличится на 137% и составит 828 рублей.

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