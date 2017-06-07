Банк развития получит кредит на 25 миллионов долларов от Фонда Халифы



Банк развития

Долгосрочная кредитная линия будет предоставлена для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса.

05 июня 2017 года в городе Абу-Даби (ОАЭ) состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Банком развития и Фондом поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ). Документ предусматривает предоставление Банку развития долгосрочной кредитной линии в размере 25 млн. долларов для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Банка развития.

«Поддержка предприятий МСБ – это одно из основополагающих направлений деятельности Банка развития. Дух предпринимательства, стремление создавать новые и уникальные продукты, полная и искренняя самоотдача своему делу – это факторы которые являются мощнейшей движущей силой для развития экономики. Как национальный институт развития мы стараемся оказывать максимальное и комплексное содействие белорусскому малому и среднему бизнесу. Для нас очень важно, что у нас есть единомышленники, партнеры и друзья за рубежом, которые разделяют наши взгляды и ценности. Ярким примером тому является подписание Меморандума о взаимопонимании с Фондом имени Халифы.

Уникальный опыт и экспертиза этого уважаемого финансового института по развитию предпринимательства и открытая им долгосрочная кредитная линия позволят Банку развития разработать и предложить белорусскому рынку новый, интересный и востребованный продукт. Большое путешествие начинается с маленького шага, и вместе с нашими партнерами из ОАЭ мы надеемся помочь многим белорусским предприятиям МСБ этот шаг сделать» - прокомментировал подписание соглашения Председатель Правления Банка развития Сергей Румас.