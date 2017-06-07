﻿ Банк развития получит кредит на 25 миллионов долларов от Фонда Халифы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк развития получит кредит на 25 миллионов долларов от Фонда Халифы

08.06.2017 13:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Банк развития получит кредит на 25 миллионов долларов от Фонда Халифы

Банк развития

Долгосрочная кредитная линия будет предоставлена для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса.

05 июня 2017 года в городе Абу-Даби (ОАЭ) состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Банком развития и Фондом поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ). Документ предусматривает предоставление Банку развития долгосрочной кредитной линии в размере 25 млн. долларов для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Банка развития.

«Поддержка предприятий МСБ – это одно из основополагающих направлений деятельности Банка развития. Дух предпринимательства, стремление создавать новые и уникальные продукты, полная и искренняя самоотдача своему делу – это факторы которые являются мощнейшей движущей силой для развития экономики. Как национальный институт развития мы стараемся оказывать максимальное и комплексное содействие белорусскому малому и среднему бизнесу. Для нас очень важно, что у нас есть единомышленники, партнеры и друзья за рубежом, которые разделяют наши взгляды и ценности. Ярким примером тому является подписание Меморандума о взаимопонимании с Фондом имени Халифы.

Уникальный опыт и экспертиза этого уважаемого финансового института по развитию предпринимательства и открытая им долгосрочная кредитная линия позволят Банку развития разработать и предложить белорусскому рынку новый, интересный и востребованный продукт. Большое путешествие начинается с маленького шага, и вместе с нашими партнерами из ОАЭ мы надеемся помочь многим белорусским предприятиям МСБ этот шаг сделать» - прокомментировал подписание соглашения Председатель Правления Банка развития Сергей Румас.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгосрочная кредитная линия будет предоставлена для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети показали жесткий трейлер сериала "Мгла" по Стивену Кингу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика