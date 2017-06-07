Телефон вместо карточки. Как мы расплачивались смартфоном в метро, магазинах, аптеках и ресторане

Белорусы с телефонами на системе Android и карточками Visa теперь могут бесконтактно расплачиваться за товары и услуги с помощью своего смартфона. Сделать это можно через платежные терминалы с бесконтактной технологией Visa pay Wave. Правда, такие терминалы сейчас установлены далеко не везде. FINANCE.TUT.BY протестировал презентованное Приорбанком приложение и попытался расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона.



В супермаркете «Гиппо» в ТЦ «МОМО»

Представитель торговой сети: «Должна увеличиться скорость обслуживания покупателей на кассе»

В супермаркете «Гиппо» в торговом центре «МОМО» нам удалось без проблем рассчитаться смартфоном.

— А в какой кассе принимают бесконтактные платежи? — уточняем у кассира. Оказалось, что в любой.

Заходим в мобильное приложение, вводим пароль, после чего подносим смартфон к терминалу. Через несколько секунд на экране телефона появляется оплаченная сумма покупки.

— Удобно! А где такую карту можно сделать? — поинтересовалась одна из кассиров.

— Благодаря этому приложению должно уменьшиться количество наличных платежей, при этом должна увеличиться скорость обслуживания покупателей на кассе. Все это позволит сделать покупки в наших магазинах более комфортными, — прогнозирует заместитель гендиректора компании «БелВиллесден» (торговая сеть «Гиппо») Игорь Якубович.

Талончики на проезд купили через телефон, а гематоген в аптеке — нет

В подземном переходе на станции метро "Михалово" не получилось расплатиться с помощью телефона, терминал не принимает бесконтактные платежи. Зато на самой станции метрополитена без проблем купили 5 талонов на проезд в наземном транспорте.

Все в том же подземном переходе в киоске с мелочовкой без проблем удалось купить через мобильное приложение батончик «Сникерс».

— Я бы тоже заказала себе такое приложение. А другие банки не выпускают? — уточнила продавец.

Зато в аптеке по соседству не удалось приобрести с помощью смартфона гематоген. Пришлось воспользоваться карточкой.





В торговом центре «Глобо» у нас не получилось купить ни продукты, ни лекарства, ни подключить услуги мобильного оператора через мобильное приложение.

— У нас только в 14-й кассе можно провести бесконтактный платеж, но касса сейчас не работает, — пояснила одна из кассиров.

В магазине «Электросила», «Столичной аптеке», ювелирном магазине «Золотая линия», в салонах сотовой связи «МТС», life:) и «На связи» установлены платежные терминалы без возможности проводить бесконтактные платежи.

— Давайте попробуем провести платеж, может получится, — предложили в салоне «На связи». Попробовали, не получилось. Пришлось расплачиваться за батарейки карточкой.

— Пока мы сделаем заявку на новый терминал, пока ее рассмотрят, пройдет много времени. Да и кому это все нужно? — сказали в одном из магазинов ТЦ «Глобо».



В ресторане «Веранда» в бизнес-центре Omega Tower

Зато в ресторане «Веранда» в бизнес-центре Omega Tower без проблем прошел безналичный платеж.

Билет на поезд пришлось покупать за наличные

А вот купить через телефон билет в кассе железнодорожного вокзала в Минске не получилось. В 5-й кассе, в которую мы заняли очередь, как выяснилось, пока еще не принимают бесконтактные платежи. «Во всех остальных принимают», — уточнили в справочной вокзала после звонка администратору. Становимся в очередь в 13-ю кассу, но снова проблема — и здесь нельзя бесконтактно расплатиться. «В 13-й, 12-й и 5-й кассах еще не поменяли терминалы», — пояснила кассир. Купили билет за наличные.

Впрочем, приобрести на вокзале еды в дорогу с помощью мобильного телефона тоже не получилось. В киосках «ДорОрс» на нижнем этаже вокзала платежные терминалы пока еще не поддерживают бесконтактные платежи.

Если подытожить, то само приложение удобное и простое в обращении. Особенно оно должно понравиться тем, кто часто забывает дома кошелек или банковскую карточку. Но рассчитываться за товары и услуги смартфоном пока сложно из-за того, что далеко не везде установлены платежные терминалы с бесконтактной технологией Visa pay Wave. Спрашивать же в каждом магазине, есть ли в терминале такая функция, утомительно. Но как отметили в Приорбанке, сейчас около 47% платежных терминалов в Беларуси работает по бесконтактной системе.