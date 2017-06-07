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Покорители океана: что влечет серферов
08.06.2017 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Оседлать волну, проскользнуть по ее гребню на доске или поймать ветер и мчаться по водной глади под парусом — это увлечение и целая философия, которая влечет дерзких, сильных и смелых.
Всемирный день океанов, который празднуется 8 июня, призван подчеркнуть причастность и неразрывную связь человечества с океаном — ведь не зря его глубины и тайны во все времена влекли исследователей и путешественников.
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Изумрудный, темно-синий, пенно-белый - каким еще бывает океан? Смотрите в фотоленте Sputnik, каким видят его серферы, виндсерферы, кайтеры, дайверы - покорители глубин.
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