Покорители океана: что влечет серферов

Оседлать волну, проскользнуть по ее гребню на доске или поймать ветер и мчаться по водной глади под парусом — это увлечение и целая философия, которая влечет дерзких, сильных и смелых.

Всемирный день океанов, который празднуется 8 июня, призван подчеркнуть причастность и неразрывную связь человечества с океаном — ведь не зря его глубины и тайны во все времена влекли исследователей и путешественников.

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