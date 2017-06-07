Политолог: в Евросоюзе нет единства по поводу расходов на НАТО /

Страны НАТО, в том числе Германия, Франция и Италия обязались направлять 2% ВВП на вопросы безопасности. Поводом стала инициатива администрации Дональда Трампа о повышении выплат в бюджет НАТО.

При этом в 2016 году, по оценкам НАТО, Германия отчислила на нужды обороны только 1,19% ВВП, Франция 1,78%, Великобритания 2,21% и Италия 1,1 %.

В то же время более половины (53%) итальянцев, 47% немцев, более трети французов (35%) и четверть британцев (25%) считают, что не следует увеличивать затраты на оборону. Об этом свидетельствуют данные опроса старейшей французской социологической компанией IFop, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения.



© Sputnik Сергей Мелконов Увеличение расходов на НАТО: европейцы чаще настроены пророссийски

Политический эксперт Александр Шпаковский пояснил радио Sputnik Беларусь выявленную в ходе опроса разницу во мнениях европейских граждан по поводу увеличения оборонных расходов.

"Общество ведущих государств Евросоюза остается расколотым по вопросу увеличения оборонного бюджета, а эта проблематика остается краеугольной в отношениях США с их европейскими союзниками", — отметил Шпаковский.

По словам политолога, принято считать, что инициатива по увеличению военных расходов исходит от новой американской администрации, хотя на самом деле это не так.

"Еще до Дональда Трампа после украинского кризиса на саммите НАТО в Уэльсе и других встречах американская администрация настаивала на том, что европейские партнеры должны соблюдать уставные документы НАТО и тратить на нужды блока заложенные уставом НАТО 2% от ВВП", — напомнил Шпаковский.

В то же время, по словам эксперта, модернизация вооруженных сил многих европейских армий, в частности, Италии и Польши также предполагала значительное увеличение военных расходов.

"Общество, конечно, неоднозначно воспринимает эти вещи, потому что не лучшие времена переживает и сам Евросоюз. А что касается Германии, то немцы сейчас фактически несут на себе бремя ответственности за весь ЕС, и увеличение военных расходов — это еще большая нагрузка на рядовых налогоплательщиков", — сказал Шпаковкий.

Как отметил собеседник Sputnik, в настоящий момент многие европейцы понимают, что нужно не увеличение бюджетов оборонных ведомств, а увеличение расходов на содержание правоохранительной системы, потому что основной угрозой для Европы сейчас является не военная, а террористическая.

Кроме того, после второй мировой войны в Европе активно культивируется пацифизм и неприятие частью общества милитаристской риторики, констатировал политолог.

Беседу с политическим экспертом Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.