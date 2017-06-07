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Месси похвалил Роналду

08.06.2017 13:51 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси похвалил форварда «Реала» Криштиано Роналду, назвав его одним из лучших футболистов мира. Слова Месси приводит ESPN.


Фото: Reuters

«Наше соперничество делает лучше каждого из нас. Каждый год мы пытаемся помочь своим командам добиться максимального результата, а все остальное не имеет большого значения», — заявил Месси.

По его словам, «Роналду — феноменальный игрок с большим количеством сильных сторон». «Весь мир знает, что он один из лучших футболистов планеты», — отметил спортсмен.

Месси и Роналду выиграли девять последних «Золотых мячей» на двоих. В активе аргентинца пять трофеев, португалец стал обладателем четырех. Ожидается, что в декабре Роналду вновь получит приз.

7 июня сообщалось, что французские ПСЖ и «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего Роналду 180 миллионов евро. Действующий контракт португальца с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Роналду с «Реалом» стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче мадридцы одержали победу над туринским «Ювентусом» со счетом 4:1. Роналду оформил дубль.

 
 
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси похвалил форварда "Реала" Криштиано Роналду, назвав его одним из лучших футболистов мира. Слова Месси приводит ESPN.

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