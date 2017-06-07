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"Умные очки" помогли слепому увидеть свою жену в день свадьбы

08.06.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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Благодаря умным очкам, американец в деталях рассмотрел свою свадьбу 15 лет спустя, а затем повторил церемонию так, чтобы ее увидеть. Об этом рассказывает Mashable.


Изображение: eSight Corp / facebook.com

Эндрю Айри (Andrew Airey) женился почти 15 лет назад. Тогда он не мог видеть лицо своей жены из-за болезни Штаргардта — неизлечимого наследственного заболевания, которое приводит к потере зрения. Эндрю находился в состоянии практической слепоты — сохранил остатки зрения, но оно было слишком слабым для большинства видов деятельности.

Сейчас у Эндрю и его жены Келли трое детей. Проект eSight предоставил мужчине пару «умных очков», которые помогли скорректировать его зрение до почти идеального. Устройство выглядит как шлем виртуальной реальности. Внутри перед глазами расположены два LED-экрана, которые корректируют изображение с помощью линз. Снаружи шлема — HD-камера, которая снимает происходящее вокруг и направляет картинку на экраны.

С помощью очков Эндрю посмотрел видео, снятое в день свадьбы 15 лет назад. Отреагировал он очень эмоционально. «Я могу видеть твое лицо целиком, — сказал он жене, глядя запись. — Могу видеть глаза и брови».

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Также пара решила повторить свадебную церемонию с новым зрением Эндрю. Супруги вернулись в ту же церковь, пригласили тех же гостей и даже приготовили такой же пирог, как в день первой свадьбы. Правда, в отличие от первого раза жених видел все происходящее.

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С помощью очков Эндрю посмотрел видео, снятое в день свадьбы 15 лет назад.

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