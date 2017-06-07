Алгоритм сочинил универсальный текст поп-песни

В «Яндекс.Музыке» проанализировали тысячу текстов популярных песен и составили свой рейтинг артистов с наиболее «банальными» треками. Об этом рассказывает TJournal .



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В расчет бралось, насколько часто в текстах песен используются те же слова, что и в песнях других исполнителей. Топ выглядит так: SEREBRO, «Время и Стекло», Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, «Фиксики», ВИА «Гра» и Dan Balan.

Список слов, которые чаще всего встречаются в песнях, получился таким: теперь сердце только жизнь просто любовь больше день когда знаю если глаза себя тебя быть будет был быть снова надо твой тобой мой мной как так

В «Яндекс.Музыке» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов. Получилось очень похоже на все песни про любовь — самая настоящая квинтэссенция.

Моя жизнь До тебя была без любви Где была ты — не знал я, и Просто ни-ни Все эти дни. Но теперь Лишь моя ты, твои глаза, Твоё сердце. Я только за, Если мы с тобой это, А?

Также специалисты составили список песен в самыми оригинальными текстами. В него попали такие исполнители как Александр Лаэртский, Пика, Вячеслав Бутусов, Егор Летов и PHARAOH, а также группы «НОМ», «Воплі Відоплясова», «Пикник» и «Алиса».