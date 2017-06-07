Отделение Porsche Exclusive подготовило специальную серию купе 911 Turbo S, которая будет выпущена ограниченным тиражом 500 единиц.





Отдача 3,8-литровой оппозитной «шестерки» тут увеличена на 27 «лошадок» — до 607 сил, максимальный крутящий момент достигает 750 Нм (+ 50 Нм). На размен первой «сотни» 911 Turbo S Exclusive Series тратит всего 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 330 км/ч, а средний заявленный расход составляет, как и у стандартной версии купе, 9,1 л/100 км.





Поработали в Porsche Exclusive и над внешностью «двухдверки», окрашенной в эффектный золотистый «металлик» — автомобиль получил изготовленные из карбона передний капот и крышу с декоративными полосами, корму приукрасили новое антикрыло и окрашенный в черный цвет квартет выхлопных патрубков из нержавейки.





Из прочих особенностей 911 Turbo S Exclusive Series — кожаные спортивные кресла, отделанный искусственной замшей потолок, контрастная золотистая прострочка и карбоновые вставки в салоне, карбон-керамические тормоза и 20-дюймовые колесные диски с центральной гайкой крепления. В придачу — титановый хронограф Porsche Design и набор дорожных кожаных сумок.





В Германии 911 Turbo S Exclusive Series уже поступил в продажу по цене от 259 992 евро, что без малого на 55 тысяч евро дороже исходного купе 911 Turbo S.