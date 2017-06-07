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Мощный и редкий: в сети показали уникальный Porsche 911 Turbo S Exclusive мощностью 607 "лошадей"

08.06.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
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Отделение Porsche Exclusive подготовило специальную серию купе 911 Turbo S, которая будет выпущена ограниченным тиражом 500 единиц.


Отдача 3,8-литровой оппозитной «шестерки» тут увеличена на 27 «лошадок» — до 607 сил, максимальный крутящий момент достигает 750 Нм (+ 50 Нм). На размен первой «сотни» 911 Turbo S Exclusive Series тратит всего 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 330 км/ч, а средний заявленный расход составляет, как и у стандартной версии купе, 9,1 л/100 км.


Поработали в Porsche Exclusive и над внешностью «двухдверки», окрашенной в эффектный золотистый «металлик» — автомобиль получил изготовленные из карбона передний капот и крышу с декоративными полосами, корму приукрасили новое антикрыло и окрашенный в черный цвет квартет выхлопных патрубков из нержавейки.


Из прочих особенностей 911 Turbo S Exclusive Series — кожаные спортивные кресла, отделанный искусственной замшей потолок, контрастная золотистая прострочка и карбоновые вставки в салоне, карбон-керамические тормоза и 20-дюймовые колесные диски с центральной гайкой крепления. В придачу — титановый хронограф Porsche Design и набор дорожных кожаных сумок.


В Германии 911 Turbo S Exclusive Series уже поступил в продажу по цене от 259 992 евро, что без малого на 55 тысяч евро дороже исходного купе 911 Turbo S.

 
 
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Отделение Porsche Exclusive представило ограниченную версию модели 911 Turbo S. Автомобиль получил прибавку в мощности, а также ряд эксклюзивных опций.

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