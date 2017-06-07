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За распространение наркотиков через интернет за 5 месяцев наказаны 100 человек

08.06.2017 14:38 — Разное | Ежедневник  
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За распространение наркотиков через интернет за 5 месяцев наказаны 100 человек

За два прошедших года пресечена деятельность более 200 интернет-магазинов, ограничен доступ с территории Беларуси к 41 сайту, содержащему сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

Более 100 человек с начала года привлечены к ответственности за распространение наркотиков через интернет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МВД. «Использование интернета для распространения наркотиков является ключевой проблемой для всех государств - участников ОДКБ. Меры, предпринимаемые в нашей стране, только в этом году позволили привлечь к ответственности 111 человек, причастных к организации деятельности по распространению наркотиков посредством интернета», - сообщили в МВД.

Корректировка белорусского законодательства, регламентирующего действие интернет-среды, создание специализированных подразделений интернет-разведки в системе наркоконтроля белорусского МВД позволили максимально быстро блокировать основные ресурсы, через которые осуществлялось распространение психоактивных веществ. За два прошедших года пресечена деятельность более 200 интернет-магазинов, ограничен доступ с территории Беларуси к 41 сайту, содержащему сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Заблокирована почти 1 тыс. кошельков электронных денег различных платежных систем, более 80 клиентам аннулирована идентификация.

Оперативная блокировка транзакций по электронным кошелькам, а также обязательная идентификация их владельцев привели к существенному ослаблению экономической составляющей наркопреступности, нарушив отлаженные финансовые потоки и механизмы расчетов, сократив поступление психоактивных веществ на наркорынок Беларуси. Данные меры, а также привлечение к уголовной ответственности подавляющего большинства участников преступных групп, осуществляющих сбыт психотропных веществ через интернет, позволили существенно снизить оборот денег в указанной сфере. Это привело к резкому сокращению количества интернет-магазинов (на 70%) и в целом к уменьшению числа интернет-площадок по продаже наркотиков, работающих на территории страны.

 
 
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За два прошедших года пресечена деятельность более 200 интернет-магазинов, ограничен доступ с территории Беларуси к 41 сайту, содержащему сообщения или материалы,...

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