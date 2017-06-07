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Хоккеист минского "Динамо" перешел в "Юность"
23-летний защитник Павел Казакевич заключил контракт с минской
Два последних сезона Казакевич провел в системе минского «Динамо». В КХЛ он отыграл 8 матчей, результативными баллами не отметившись. За фарм-клуб «зубров» «Динамо-Молодечно» защитник провел 66 встреч, набрав 25 (5+20) очков.
Павел Казакевич играл за юношескую и молодежную сборную Беларуси, а в два последних сезона привлекался и к подготовке в составе национальной команды, но в чемпионате мира участия не принимал.
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23-летний защитник Павел Казакевич заключил контракт с минской "Юностью", за которую выступал до 2015 года.
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