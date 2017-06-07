ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеист минского "Динамо" перешел в "Юность"

08.06.2017 14:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

23-летний защитник Павел Казакевич заключил контракт с минской «Юностью», за которую выступал до 2015 года.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Два последних сезона Казакевич провел в системе минского «Динамо». В КХЛ он отыграл 8 матчей, результативными баллами не отметившись. За фарм-клуб «зубров» «Динамо-Молодечно» защитник провел 66 встреч, набрав 25 (5+20) очков.

Павел Казакевич играл за юношескую и молодежную сборную Беларуси, а в два последних сезона привлекался и к подготовке в составе национальной команды, но в чемпионате мира участия не принимал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний защитник Павел Казакевич заключил контракт с минской "Юностью", за которую выступал до 2015 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За распространение наркотиков через интернет за 5 месяцев наказаны 100 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика