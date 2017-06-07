23-летний защитник Павел Казакевич заключил контракт с минской «Юностью» , за которую выступал до 2015 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Два последних сезона Казакевич провел в системе минского «Динамо». В КХЛ он отыграл 8 матчей, результативными баллами не отметившись. За фарм-клуб «зубров» «Динамо-Молодечно» защитник провел 66 встреч, набрав 25 (5+20) очков.

Павел Казакевич играл за юношескую и молодежную сборную Беларуси, а в два последних сезона привлекался и к подготовке в составе национальной команды, но в чемпионате мира участия не принимал.