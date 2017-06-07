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СК: Андрей Ковхуто подозревается в организации служебного подлога

08.06.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главное следственное управление СК расследует уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова на радио Sputnik Беларусь.

"В качестве подозреваемого по  этому делу привлечен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто", — сообщила Гончарова.

Действия главы Минприроды квалифицированы как "организация служебного подлога".  Это часть 1 статьи 427 и статья 16 Уголовного кодекса, уточнила представитель СК.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. К нему не применялась мера пресечения. Избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности, сказала Гончарова.

Об отстранении министра СМИ стало известно в четверг утром, при этом в самом ведомстве сообщили, что Минприроды работает в штатном режиме.

До назначения министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 2015 году Андрей Ковхуто работал генеральным директором РУП "Научно-производственный центр по геологии".

Комментарий официального представителя СК Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала подробности уголовного дела о служебном подлоге, подозреваемым по которому среди ряда должностных лиц...

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