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СК: Андрей Ковхуто подозревается в организации служебного подлога
08.06.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь
"В качестве подозреваемого по этому делу привлечен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто", — сообщила Гончарова.
Действия главы Минприроды квалифицированы как "организация служебного подлога". Это часть 1 статьи 427 и статья 16 Уголовного кодекса, уточнила представитель СК.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. К нему не применялась мера пресечения.
Об отстранении министра СМИ стало известно в четверг утром, при этом в самом ведомстве сообщили, что Минприроды работает в штатном режиме.
До назначения министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 2015 году Андрей Ковхуто работал генеральным директором РУП "Научно-производственный центр по геологии".
Комментарий официального представителя СК Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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