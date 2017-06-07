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Сивак: "Благодаря российскому закону белорусские перевозчики смогут решить свои кадровые проблемы"

08.06.2017 15:01 — Разное | Tut.by  
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В России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории РФ с национальными правами. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак заявил, что это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране.


Фото: www.euromag.ru

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Эти нормы вступили в действие  1 июня 2017 года. 17 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год — до 1 июня 2018-го, однако на второе чтение документ не был вынесен.

— В белорусских компаниях существует огромная кадровая проблема. Ведь чтобы подготовить водителя-международника, надо затратить много усилий, вложить кучу средств. Поэтому наши перевозчики восприняли эту норму как облегчение, — отметил Анатолий Сивак.

Глава транспортного ведомства подчеркнул, что теперь белорусские компании смогут решить свои кадровые проблемы.

— Хотя как гражданин, я могу сказать, что это не очень хорошо, когда есть препятствие поехать куда-то работать.

 
 
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"Это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране."

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