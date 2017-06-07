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ГАИ на выходных будет ловить пьяных родителей выпускников

08.06.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Профилактическая акция "Трезвый водитель" пройдет в Минском районе на предстоящих выходных, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

ГАИ на выходных будет ловить пьяных родителей выпускников
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Выпускные вечера состоятся по всей Беларуси в ближайшие дни – большинство бывших школьников будут отмечать свой выпуск 10 июня. ГАИ запланировала контрольные мероприятия на дорогах столичного района на 9-12 июня.

"Ближайшие выходные инспекторы ДПС проведут в усиленном варианте несения службы, особое внимание будет уделено местам проведения выпускных вечеров", – сказала Сильченко.

По ее словам, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции дежурить будут участковые и дружинники. 

Сильченко отметила, что в рамках акции на дороги Минского района выедут передвижные наркологические лаборатории. "Без внимания не останется ни один населенный пункт Минщины", – подчеркнула собеседница Sputnik.

В ГАИ призвали граждан, которые заметят, что нетрезвый водитель садится за руль автомобиля или уже управляет машиной, своевременно сообщать об этом в милицию. 

 
Теги: Минск
 
 
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В инспекции призвали граждан, которые заметят, что нетрезвый водитель садится за руль автомобиля или уже управляет машиной, своевременно сообщать об этом в...

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