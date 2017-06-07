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ГАИ на выходных будет ловить пьяных родителей выпускников
08.06.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Профилактическая акция "Трезвый водитель" пройдет в Минском районе на предстоящих выходных, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Выпускные вечера состоятся по всей Беларуси в ближайшие дни – большинство бывших школьников будут
"Ближайшие выходные инспекторы ДПС проведут в усиленном варианте несения службы, особое внимание будет уделено местам проведения выпускных вечеров", – сказала Сильченко.
По ее словам, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции дежурить будут участковые и дружинники.
Сильченко отметила, что в рамках акции на дороги Минского района выедут передвижные наркологические лаборатории. "Без внимания не останется ни один населенный пункт Минщины", – подчеркнула собеседница Sputnik.
В ГАИ призвали граждан, которые заметят, что нетрезвый водитель садится за руль автомобиля или уже управляет машиной, своевременно сообщать об этом в милицию.
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В инспекции призвали граждан, которые заметят, что нетрезвый водитель садится за руль автомобиля или уже управляет машиной, своевременно сообщать об этом в...
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